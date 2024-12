Escola Olodum abre seleção para Bloco Mirim no Carnaval 2025 - Foto: Divulgação

A Escola Olodum iniciou o processo seletivo para integrar o Bloco Afro Olodum Mirim no Carnaval 2025. Destinado a crianças e jovens de 7 a 29 anos residentes em Salvador, o projeto selecionará 80 participantes, distribuídos entre a Ala Percussiva (50 vagas) e a Ala de Dança (30 vagas).

Com foco na inclusão social e no fortalecimento da cultura afro-brasileira, a iniciativa reserva 10 vagas exclusivas para o público feminino e 10 para o público infantil negro em ambas as categorias. O objetivo é ampliar a representatividade e oferecer um espaço de formação cultural e artística. A Escola Olodum reforça seu compromisso em transformar vidas e celebrar a cultura afro-brasileira, promovendo inclusão e protagonismo desde a infância.

Os testes seletivos ocorrerão nos dias 13 de dezembro, para a Ala de Dança, e 14 de dezembro, para a Ala Percussiva. A não participação nos testes implicará desclassificação do candidato.

As inscrições podem ser feitas de 29 de novembro a 10 de dezembro, presencialmente na sede da Escola Olodum, no Pelourinho, ou online através do link: https://forms.gle/MtvM59a8Az9D6VR7A. Após o período de inscrição, os candidatos passarão por oficinas e ensaios preparatórios para o desfile de Carnaval, marcado para 3 de março de 2025.

Mais informações estão disponíveis pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (71) 99721-9347. Atualizações sobre o processo seletivo e outras ações da escola podem ser acompanhadas pelo perfil oficial @escolaolodum nas redes sociais.