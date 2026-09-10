Dez anos, duas plateias: fãs que viram o Maroon 5 em 2016 revivem experiência

Há dez anos, cerca de 30 mil pessoas se reuniram no Parque de Exposições de Salvador para acompanhar a primeira passagem do Maroon 5 pela capital baiana, em março de 2016. Passada uma década, uma nova leva de fãs volta a se preparar para acompanhar a banda liderada por Adam Levine, agora em um endereço diferente: a Arena Fonte Nova, palco do show marcado para esta quinta-feira, 10.

Mas entre esses admiradores especiais, um grupo se destaca. Para quem esteve na primeira turnê pela cidade, o retorno da banda carrega um significado especial: a chance de reviver, dez anos depois, a mesma emoção, agora com outras referências, outra fase de vida e, muitas vezes, outra companhia ao lado.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A turismóloga Iene Brito, de 46, é uma das fãs apaixonadas que foram ao show de 2016 e voltaram agora em 2026. Ela conta que tem o sonho de poder acompanhar muitos outros momentos da banda.

“Fui em 2016 no Parque e estou de volta hoje. Acho que a emoção vai ser totalmente diferente. Naquela época eu não entendia as letras do Maroon 5 como hoje. O Adam me ensinou muita coisa e esteve comigo em muitos momentos difíceis através da sua música. Eu tenho um sonho de frequentar todos os shows deles, quem sabe um dia eu consiga realizar”.

Iene Brito, de 46 anos - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

A trajetória da banda também mudou nesse intervalo. A passagem por Salvador em 2026 integra a etapa brasileira da Love Is Like Tour, batizada em referência ao oitavo álbum de estúdio do grupo, lançado em agosto de 2025. Já o show de 2016 aconteceu em um momento diferente da carreira da banda, quando ainda promovia discos de outra fase de sua trajetória.

"Dez anos depois estou aqui hoje, emocionada, graças a Deus. Estamos aqui, esperando o show começar [...]", completa Iene.

Fãs de outros lugares também desembarcam em Salvador

A expectativa em torno do show não se limita ao público soteropolitano. Como a turnê passa por apenas quatro cidades no Brasil (São José do Rio Preto, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro), a capital baiana também recebe fãs vindos de outras regiões do país, atraídos pela oportunidade de ver a banda de perto sem depender das datas do eixo Sul-Sudeste.

Salvador é, inclusive, a única cidade do Norte e Nordeste a integrar o roteiro brasileiro da turnê, o que reforça esse movimento de público de fora do estado.

É o caso de Sara Pinheiro, publicitária de 33 anos, que veio de Sergipe para acompanhar o show. Fã da banda desde os anos 2000, ela conta que assistir aos clipes do grupo virou quase um ritual ao longo da vida, e que shows como esse não aparecem com frequência na região.

"Sou fã desde os anos 2000, é quase um ritual assistir aos clipes deles. Só que shows assim são muito escassos por aqui no Nordeste, mesmo tendo público para isso. Vim por causa da proximidade com Sergipe, sabia que não podia perder essa chance", conta Sara.

José Carlos Silva, 50 anos - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

O mineiro José Carlos Silva, de 50, mora em Salvador há 15 anos e também aproveitou para curtir o show da banda que é fã. "Eu ouço há bastante tempo, desde o início, porque é mais ou menos da minha época, então a gente gosta das músicas e do estilo. O vocalista também foi jurado do programa The Voice nos Estados Unidos, então isso também fez ele ficar mais conhecido aqui no Brasil, aumentou o número de fãs, assim como eu que sou um dos fãs dele", relata.

Próximas datas da turnê pelo Brasil

Depois de Salvador, o Maroon 5 segue direto para o Rio de Janeiro, onde comanda o Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro. Antes de chegar à capital baiana, a turnê já passou por São José do Rio Preto, no dia 6 de setembro, e por São Paulo, no dia 8, no Allianz Parque.