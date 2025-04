DiDengo traz sucesso da cantora Pitty com nova roupagem

DiDengo traz sucesso da cantora Pitty com toque único da banda - Foto: Divulgação

A banda DiDengo, liderada pelo cantor Biel Brito, acaba de lançar mais um single que faz parte do ‘PutaSom 2’ – projeto de releituras do grupo, que traz hits da música brasileira com a pitada e a musicalidade que só a DiDengo tem.

A canção ‘Me Adora’, hit dos anos 2000, e que fez sucesso na voz da cantora baiana Pitty, ganha uma roupagem diferente do que o público está habituado. Saindo do rock, mas sem perder a essência da letra, a DiDengo trouxe uma sonoridade única para a música.

“Pitty é uma artista que sempre fez parte da minha construção como músico e artista. Ela é uma cantora que traz em suas letras muita força, verdade e melodias únicas. Quis fazer essa homenagem e trazer o toque da Didengo para uma canção tão forte e tão emblemática como é ‘Me Adora’. Eu fiquei amarradão demais em poder gravar essa canção.”, comentou Biel Brito, líder da DiDengo.

O single, que tem produção musical e arranjos de Marcelinho Oliveira e está disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial da DiDengo no YouTube.