Do gratuito ao luxo: onde passar o Réveillon 2026 em Salvador e litoral

Fogos de Ano Novo - Foto: Wikimedia Commons

Mais um ano está chegando ao fim, e na capital baiana, os ânimos já estão em alta para definir onde passar o tão aguardado para o réveillon 2026.



Entre as opções para celebrar a chegada do novo ano, Salvador promete uma programação inesquecível, de grandes eventos com atrações como Léo Santana e Ivete Sangalo,a restaurantes com preços acessíveis e uma gastronomia irresistível.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não decidiu onde brindar a chegada de 2026? Confira a seleção especial que o Portal A TARDE preparou para você e descubra os melhores lugares para celebrar em grande estilo.

🎆Confira os réveillons imperdíveis de Salvador

➡️Eventos gratuitos e de baixo custo

Festival Virada Salvador

Público Virada Salvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Data: 27 e 31 de dezembro

27 e 31 de dezembro Local: Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio

Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio Ingressos: Entrada gratuita

Entrada gratuita Atrações :

27/12: Léo Foguete, Léo Santana, Parangolé, Weley Safadão e Xand Avião

28/12: Claudia Leitte, Edson Gomes, Pablo, Simone Mendes e Tony Sales

29/12: Durval Lelys, Matheus e Kauan, Nattan, Natanzinho Lima e Psirico

30/12: Alok, Bell Marques, Belo, Felipe Amorim e Olodum

31/12: Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Manu Bathidão, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia

Reveillon Beach Farol 2026

Farol de Itapuã | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Beach Farol Clube, Salvador - BA

Beach Farol Clube, Salvador - BA Ingressos: R$120 (inteira) | R$60 (meia)

R$120 (inteira) | R$60 (meia) Venda: Sympla

Réveillon no MAM

Museu de Arte Moderna, MAM. | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Atrações: Pagod'art, Grupo Botequim e entre outros

Pagod'art, Grupo Botequim e entre outros Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: MAM - Salvador/ BA

MAM - Salvador/ BA Ingressos: R$290

R$290 Venda: TicketMaker

Réveillon Patamares 2026

Patamares | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 22h

22h Local: Praia de Patamares - Salvador / BA

Praia de Patamares - Salvador / BA Ingressos: R$300 | R$150

R$300 | R$150 Venda: TicketMaker

RÉVEILLON VILLA BAHIANA

| Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Villa Bahiana, Salvador - BA

Villa Bahiana, Salvador - BA Ingressos: Pista: R$120 | Camarote all inclusive: R$400 | Arena Palco/Mirante: R$200

Pista: R$120 | Venda: Sympla

Réveillon Axé Bahia

Ano novo | Foto: Divulgação

Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Terminal Náutico da Bahia - Salvador / BA

Terminal Náutico da Bahia - Salvador / BA Ingressos: R$360

R$360 Venda: Sympla

➡️Eventos de alto custo

Canto da Sereia Réveillon

Praia de Itapuã | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Villa da Praia Hotel – Salvador/BA

Villa da Praia Hotel – Salvador/BA Ingressos:

Mesa All Inclusive: (Até 02 pessoas) R$ 1.400,00

Mesa All Inclusive: (Até 04 pessoas) R$ 2.800,00

Mesa All Inclusive: (Até 06 pessoas) 4.200,00

REVEILLON PRINCIPOTE 2026

Principote | Foto: Divulgação

Atrações: Dj GUERI, Banda VINI AKAMBADA ELÉTRIC, Banda HERBERT RICHARD + SHOW DE FOGOS

Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Principote Salvador, Salvador - BA

Principote Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$800

R$800 Venda: Sympla

RÉVEILLON DA BAÍA 2026

Igreja Santo Antônio da Barra | Foto: Luciano Carcará / Ag. A Tarde | 10/08/2018

Data: 31 de dezembro

Horário: 21h

21h Local: Igreja Santo Antônio da Barra, Salvador - BA

Igreja Santo Antônio da Barra, Salvador - BA Ingressos: R$ 650,00 (inteira) | R$ 420,00 (teen) | R$ 300,00 (kids)

R$ 650,00 (inteira) | R$ 420,00 (teen) | R$ 300,00 (kids) Venda: Sympla

Réveillon Além do Carmo

Chácara Baluarte | Foto: Xico Diniz / Divulgação | 05/10/2014

Atrações : Jau, Luis Caldas e Faustão

: Jau, Luis Caldas e Faustão Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Chácara Baluarte - Salvador / BA

Chácara Baluarte - Salvador / BA Ingressos: R$390

R$390 Venda: TicketMaker

Réveillon 7 Mares

Vila Jardim dos Namorados | Foto: Valter Pontes / Divulgação | Data: 07/11/2018

Atrações: Escandurras, Renazinho CBX, LÁFURIA, DJ Deivid Oliveira

Escandurras, Renazinho CBX, LÁFURIA, DJ Deivid Oliveira Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Jardim Vila dos Namorados - Salvador / BA

Jardim Vila dos Namorados - Salvador / BA Ingressos: R$300

R$300 Venda: TicketMaker

Réveillon Baía de Todos os Santos

Por do Sol na Baia de todos os Santos ao lado o Forte São Marcelo | Foto: Carol Conrado / Ag. A TARDE

Atrações: Rachel Reis, Cortejo Afro e Bailinho de Quinta

Rachel Reis, Cortejo Afro e Bailinho de Quinta Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Terminal Turístico Náutico da Bahia, Salvador - BA

Terminal Turístico Náutico da Bahia, Salvador - BA Ingressos: R$325

R$325 Venda: Sympla

Blue Praia Bar

Rio Vermelho | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Atrações: Fogos de artifícios, Performances e ativações artísticas, Projeções, Bares e estação gastronômica

Fogos de artifícios, Performances e ativações artísticas, Projeções, Bares e estação gastronômica All inclusive: Open Bar & Open Food

Open Bar & Open Food Data: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 21h

21h Local: Blue Praia Bar- R. Barro Vermelho, 310 - Rio Vermelho, Salvador,BA

Ingressos: R$750

R$750 Venda: TicketMaker

➡️Eventos pela Bahia

Réveillon Guarajuba

Guarajuba | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Data: 30 e 31 de dezembro

30 e 31 de dezembro Local: Villa Guarajuba - Camaçari

Villa Guarajuba - Camaçari Ingressos: R$ 230 e R$ 810

R$ 230 e R$ 810 TicketMaker Venda:

Atrações:

30/12 - Timbalada, Jau e Bell Marques

31/12 - Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes

Réveillon Praia do Forte

Praia do Forte | Foto: Projeto Tamar/Divulgação