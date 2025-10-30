VEM 2026!
Do gratuito ao luxo: onde passar o Réveillon 2026 em Salvador e litoral
Bahia se prepara para um fim de ano repleto de opções de cultura e lazer
Mais um ano está chegando ao fim, e na capital baiana, os ânimos já estão em alta para definir onde passar o tão aguardado para o réveillon 2026.
Entre as opções para celebrar a chegada do novo ano, Salvador promete uma programação inesquecível, de grandes eventos com atrações como Léo Santana e Ivete Sangalo,a restaurantes com preços acessíveis e uma gastronomia irresistível.
Ainda não decidiu onde brindar a chegada de 2026? Confira a seleção especial que o Portal A TARDE preparou para você e descubra os melhores lugares para celebrar em grande estilo.
🎆Confira os réveillons imperdíveis de Salvador
➡️Eventos gratuitos e de baixo custo
- Festival Virada Salvador
- Data: 27 e 31 de dezembro
- Local: Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio
- Ingressos: Entrada gratuita
- Atrações:
27/12: Léo Foguete, Léo Santana, Parangolé, Weley Safadão e Xand Avião
28/12: Claudia Leitte, Edson Gomes, Pablo, Simone Mendes e Tony Sales
29/12: Durval Lelys, Matheus e Kauan, Nattan, Natanzinho Lima e Psirico
30/12: Alok, Bell Marques, Belo, Felipe Amorim e Olodum
31/12: Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Manu Bathidão, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia
- Reveillon Beach Farol 2026
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Beach Farol Clube, Salvador - BA
- Ingressos: R$120 (inteira) | R$60 (meia)
- Venda: Sympla
- Réveillon no MAM
- Atrações: Pagod'art, Grupo Botequim e entre outros
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: MAM - Salvador/ BA
- Ingressos: R$290
- Venda: TicketMaker
- Réveillon Patamares 2026
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 22h
- Local: Praia de Patamares - Salvador / BA
- Ingressos: R$300 | R$150
- Venda: TicketMaker
- RÉVEILLON VILLA BAHIANA
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Villa Bahiana, Salvador - BA
- Ingressos: Pista: R$120 | Camarote all inclusive: R$400 | Arena Palco/Mirante: R$200
- Venda: Sympla
- Réveillon Axé Bahia
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Terminal Náutico da Bahia - Salvador / BA
- Ingressos: R$360
- Venda: Sympla
➡️Eventos de alto custo
- Canto da Sereia Réveillon
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Villa da Praia Hotel – Salvador/BA
- Ingressos:
- Mesa All Inclusive: (Até 02 pessoas) R$ 1.400,00
- Mesa All Inclusive: (Até 04 pessoas) R$ 2.800,00
- Mesa All Inclusive: (Até 06 pessoas) 4.200,00
- REVEILLON PRINCIPOTE 2026
- Atrações: Dj GUERI, Banda VINI AKAMBADA ELÉTRIC, Banda HERBERT RICHARD + SHOW DE FOGOS
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Principote Salvador, Salvador - BA
- Ingressos: R$800
- Venda: Sympla
- RÉVEILLON DA BAÍA 2026
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Igreja Santo Antônio da Barra, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 650,00 (inteira) | R$ 420,00 (teen) | R$ 300,00 (kids)
- Venda: Sympla
- Réveillon Além do Carmo
- Atrações: Jau, Luis Caldas e Faustão
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Chácara Baluarte - Salvador / BA
- Ingressos: R$390
- Venda: TicketMaker
- Réveillon 7 Mares
- Atrações: Escandurras, Renazinho CBX, LÁFURIA, DJ Deivid Oliveira
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Jardim Vila dos Namorados - Salvador / BA
- Ingressos: R$300
- Venda: TicketMaker
- Réveillon Baía de Todos os Santos
- Atrações: Rachel Reis, Cortejo Afro e Bailinho de Quinta
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Terminal Turístico Náutico da Bahia, Salvador - BA
- Ingressos: R$325
- Venda: Sympla
- Blue Praia Bar
- Atrações: Fogos de artifícios, Performances e ativações artísticas, Projeções, Bares e estação gastronômica
- All inclusive: Open Bar & Open Food
- Data: 31 de dezembro
- Horário: 21h
- Local: Blue Praia Bar- R. Barro Vermelho, 310 - Rio Vermelho, Salvador,BA
- Ingressos: R$750
- Venda: TicketMaker
➡️Eventos pela Bahia
- Réveillon Guarajuba
- Data: 30 e 31 de dezembro
- Local: Villa Guarajuba - Camaçari
- Ingressos: R$ 230 e R$ 810
- Venda: TicketMaker
- Atrações:
30/12 - Timbalada, Jau e Bell Marques
31/12 - Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes
- Réveillon Praia do Forte
- Data: 27 a 31 de dezembro
- Local: Castelo Garcia D’Ávila - Mata de São João
- Ingresso: entre R$ 630 e R$ 1.650
- Venda: Ingresse
- Atrações: 27/12 - Léo Santana, Menos É Mais, Wiu e Larissa Fagundes; 29/12 - Matuê, Natanzinho Lima, Victor Alc e Larissa Fagundes; 31/12 - Jorge e Mateus, Ivete Sangalo, Dubdogz e Larissa Fagunde
