VEM 2026!

Do gratuito ao luxo: onde passar o Réveillon 2026 em Salvador e litoral

Bahia se prepara para um fim de ano repleto de opções de cultura e lazer

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/10/2025 - 16:55 h
Fogos de Ano Novo
Fogos de Ano Novo -

Mais um ano está chegando ao fim, e na capital baiana, os ânimos já estão em alta para definir onde passar o tão aguardado para o réveillon 2026.

Entre as opções para celebrar a chegada do novo ano, Salvador promete uma programação inesquecível, de grandes eventos com atrações como Léo Santana e Ivete Sangalo,a restaurantes com preços acessíveis e uma gastronomia irresistível.

Ainda não decidiu onde brindar a chegada de 2026? Confira a seleção especial que o Portal A TARDE preparou para você e descubra os melhores lugares para celebrar em grande estilo.

🎆Confira os réveillons imperdíveis de Salvador

➡️Eventos gratuitos e de baixo custo

  • Festival Virada Salvador

Público Virada Salvador
Público Virada Salvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
  • Data: 27 e 31 de dezembro
  • Local: Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio
  • Ingressos: Entrada gratuita
  • Atrações:

27/12: Léo Foguete, Léo Santana, Parangolé, Weley Safadão e Xand Avião

28/12: Claudia Leitte, Edson Gomes, Pablo, Simone Mendes e Tony Sales

29/12: Durval Lelys, Matheus e Kauan, Nattan, Natanzinho Lima e Psirico

30/12: Alok, Bell Marques, Belo, Felipe Amorim e Olodum

31/12: Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Manu Bathidão, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia

  • Reveillon Beach Farol 2026

Farol de Itapuã
Farol de Itapuã | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Beach Farol Clube, Salvador - BA
  • Ingressos: R$120 (inteira) | R$60 (meia)
  • Venda: Sympla

  • Réveillon no MAM

Museu de Arte Moderna, MAM.
Museu de Arte Moderna, MAM. | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
  • Atrações: Pagod'art, Grupo Botequim e entre outros
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: MAM - Salvador/ BA
  • Ingressos: R$290
  • Venda: TicketMaker

  • Réveillon Patamares 2026

Patamares
Patamares | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 22h
  • Local: Praia de Patamares - Salvador / BA
  • Ingressos: R$300 | R$150
  • Venda: TicketMaker

  • RÉVEILLON VILLA BAHIANA

Imagem ilustrativa da imagem Do gratuito ao luxo: onde passar o Réveillon 2026 em Salvador e litoral
| Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Villa Bahiana, Salvador - BA
  • Ingressos: Pista: R$120 | Camarote all inclusive: R$400 | Arena Palco/Mirante: R$200
  • Venda: Sympla

  • Réveillon Axé Bahia

Ano novo
Ano novo | Foto: Divulgação
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Terminal Náutico da Bahia - Salvador / BA
  • Ingressos: R$360
  • Venda: Sympla

➡️Eventos de alto custo

  • Canto da Sereia Réveillon

Praia de Itapuã
Praia de Itapuã | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Villa da Praia Hotel – Salvador/BA
  • Ingressos:
  • Mesa All Inclusive: (Até 02 pessoas) R$ 1.400,00
  • Mesa All Inclusive: (Até 04 pessoas) R$ 2.800,00
  • Mesa All Inclusive: (Até 06 pessoas) 4.200,00

  • REVEILLON PRINCIPOTE 2026

Principote
Principote | Foto: Divulgação
  • Atrações: Dj GUERI, Banda VINI AKAMBADA ELÉTRIC, Banda HERBERT RICHARD + SHOW DE FOGOS
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Principote Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$800
  • Venda: Sympla

  • RÉVEILLON DA BAÍA 2026

Igreja Santo Antônio da Barra
Igreja Santo Antônio da Barra | Foto: Luciano Carcará / Ag. A Tarde | 10/08/2018
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Igreja Santo Antônio da Barra, Salvador - BA
  • Ingressos: R$ 650,00 (inteira) | R$ 420,00 (teen) | R$ 300,00 (kids)
  • Venda: Sympla

  • Réveillon Além do Carmo

Chácara Baluarte
Chácara Baluarte | Foto: Xico Diniz / Divulgação | 05/10/2014
  • Atrações: Jau, Luis Caldas e Faustão
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Chácara Baluarte - Salvador / BA
  • Ingressos: R$390
  • Venda: TicketMaker

  • Réveillon 7 Mares

Vila Jardim dos Namorados
Vila Jardim dos Namorados | Foto: Valter Pontes / Divulgação | Data: 07/11/2018
  • Atrações: Escandurras, Renazinho CBX, LÁFURIA, DJ Deivid Oliveira
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Jardim Vila dos Namorados - Salvador / BA
  • Ingressos: R$300
  • Venda: TicketMaker

  • Réveillon Baía de Todos os Santos

Por do Sol na Baia de todos os Santos ao lado o Forte São Marcelo
Por do Sol na Baia de todos os Santos ao lado o Forte São Marcelo | Foto: Carol Conrado / Ag. A TARDE
  • Atrações: Rachel Reis, Cortejo Afro e Bailinho de Quinta
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Terminal Turístico Náutico da Bahia, Salvador - BA
  • Ingressos: R$325
  • Venda: Sympla

  • Blue Praia Bar

Rio Vermelho
Rio Vermelho | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE
  • Atrações: Fogos de artifícios, Performances e ativações artísticas, Projeções, Bares e estação gastronômica
  • All inclusive: Open Bar & Open Food
  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: 21h
  • Local: Blue Praia Bar- R. Barro Vermelho, 310 - Rio Vermelho, Salvador,BA
  • Ingressos: R$750
  • Venda: TicketMaker

➡️Eventos pela Bahia

  • Réveillon Guarajuba

Guarajuba
Guarajuba | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE
  • Data: 30 e 31 de dezembro
  • Local: Villa Guarajuba - Camaçari
  • Ingressos: R$ 230 e R$ 810
  • Venda: TicketMaker
  • Atrações:

30/12 - Timbalada, Jau e Bell Marques

31/12 - Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes

  • Réveillon Praia do Forte

Praia do Forte
Praia do Forte | Foto: Projeto Tamar/Divulgação
  • Data: 27 a 31 de dezembro
  • Local: Castelo Garcia D’Ávila - Mata de São João
  • Ingresso: entre R$ 630 e R$ 1.650
  • Venda: Ingresse
  • Atrações: 27/12 - Léo Santana, Menos É Mais, Wiu e Larissa Fagundes; 29/12 - Matuê, Natanzinho Lima, Victor Alc e Larissa Fagundes; 31/12 - Jorge e Mateus, Ivete Sangalo, Dubdogz e Larissa Fagunde

