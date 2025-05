É real? João Guilherme faz revelação surpreendente envolvendo Leonardo

João Guilherme e Leonardo - Foto: Reprodução | Instagram @joaoguilherme

O ator João Guilherme revelou que fará dupla com o pai, Leonardo, em dois shows. O anúncio foi feito em uma publicação no perfil oficial do jovem no Instagram neste sábado, 26. A novidade, porém, não passou de uma brincadeira.

As apresentações estariam marcadas para hoje, em Porto Alegre (RS), e para o dia 29 de abril, em Ipatinga (MG), segundo o post feito por João.

Nos comentários, os internautas comemoraram a novidade. “A dupla: ele canta e você bebe”, brincou uma seguidora. “Que dupla”, disse outra pessoa. Mais uma escreveu: “Vai ser incrível”.

Muitas pessoas chegaram a acreditar nessa possibilidade, mas depois o ator fez outra postagem nos stories para afirmar que tudo não passou de uma grande brincadeira.

Veja a publicação:

Na noite desta sexta-feira, 25, o sertanejo publicou uma foto ao lado do filho, com um coração na legenda.

João Guilherme é o sexto filho de Leonardo, fruto do relacionamento do cantor com Naira Ávila. Além do jovem, o sertanejo também é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Zé Felipe e Matheus Vargas.

Cara sensível

João Guilherme revelou que se considera um cara sensível e que essa característica foi incentivada desde a infância. Em entrevista à Quem, o ator e influenciador explicou que a arte exige essa sensibilidade.

“Meu trabalho pede sensibilidade. Então, desde pequeno, sempre fui ensinado, sempre fui entendido que era bom ser um cara sensível. Arte é sobre isso. Então, eu sou esse carinha sensível”, afirmou.

O artista, que está solteiro desde o término com Bruna Marquezine em fevereiro deste ano, também falou sobre seu estilo e destacou que gosta de experimentar diferentes formas de se vestir.

“Acho complicado definir meu estilo, até porque uma das coisas mais gostosas da moda é poder experimentar várias facetas. São vários Joãos. Não consigo me definir por uma coisa só”, explicou.

João Guilherme também revelou que não pretende seguir carreira na música, apesar da influência do pai.

“Não sinto vontade de voltar a cantar, para ser sincero. Vi o Jão esses dias trabalhando, e como é trabalhoso, cansativo! A vida da música é muito incerta, também. Deixo para quem já sabe, para quem nasceu tocando, cantando e eu sigo no cinema. Estou achando ótimo”, disse João Guilherme.