Ed Motta polemiza e demite funcionário durante show: "Você está fora"

Ed Motta demitiu funcionário no show - Foto: Divulgação

Ed Motta causou polêmica mais uma vez. Desta vez, durante um show realizado no Rio de Janeiro neste fim de semana. O artista deixou claro a sua insatisfação com um suposto erro cometido um profissional da sua equipe e o demitiu em público.

Leia Mais:

>>> Ed Motta causa de novo e detona Red Hot Chili Peppers: "Muito ruim"

>>> Durante live, Ed Motta critica Raul Seixas: "Era um merda"

>>> Ed Motta pede desculpas por críticas a Raul Seixas

Tudo ocorreu durante a apresentação do famoso no festival Rock The Mountain, em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, depois de uma falha do seu roadie (profissional responsável por toda a pré-produção no palco). Ed Motta xingou e demitiu o funcionário no palco do show.

“Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz”, disparou o sobrinho de Tim Maia.

O funcionário tentou ficar próximo do artista, mas foi repreendido pelo famoso, que interrompeu a apresentação e declarou: “Sai de perto de mim, sai de perto”.

O público se manifestou imediatamente e vaiou o cantor. Nas redes sociais, internautas comentaram o caso. “Estava no show e não achei elegante e nem respeitoso a atitude do artista de levar para o público os problemas que estavam acontecendo”, criticou uma internauta.

“Fui pra ver o show e curtir as músicas e em cada nova música um novo atrito aparecia. Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive ‘demitindo’, na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa”, falou outra.