Emicida x Fióti: rapper faz nova acusação contra o irmão após rompimento

Emicida e Evandro Fióti - Foto: Divulgação

Alguns desentendimentos que motivaram o rompimento entre os irmãos Emicida e Evandro Fióti vieram à tona. Segundo o Portal LeoDias, em manifestação no processo que o ex-CEO da LAB Fantasma move contra o rapper na Justiça, o cantor acusou o irmão de trabalhar apenas duas horas por dia em sua reta final na em empresa de forma unilateral e por livre e espontânea vontade.

“No entanto, o Requerente Evandro, desde meados de fevereiro de 2025, de forma unilateral e por liberalidade, decidiu se exonerar de parte de suas atividades administrativas, passando a dedicar tempo residual correspondente a somente 2 (duas) horas por dia aos assuntos que envolvessem a Requerida Laboratório Fantasma Produções Ltda”, diz a defesa de Emicida no processo.

Ainda segundo LeoDias, existe uma ata de reunião da alta cúpula do Lab Fantasma, em que era comunicada o afastamento parcial de Fióti. Emicida estava presente no encontro, conforme o documento.

A ata da reunião, que ocorreu em 27 de janeiro de 2025, diz: “Foi comunicado que, a partir de fevereiro, Evandro terá disponibilidade limitada para questões administrativas da empresa (duas horas por dia a combinar) de segunda a sexta-feira, devido à sua transição de responsabilidades e compromissos externos”.

Emicida x Fióti

O rompimento dos irmãos Emicida e Evandro Fióti se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. O motivo da briga entre eles veio à tona nessa terça-feira, 1º. Segundo o Portal LeoDias, a separação se deu devido uma disputa pelo controle da empresa Laboratório Fantasma.

A polêmica ganhou contornos judiciais em março deste ano. O rapper foi processado pelo irmão por ter revogado a procuração que lhe permitia acessar as contas bancárias da empresa. A decisão de Emicida, de acordo com o site, foi motivada por uma acusação de desvio de mais de R$ 6 milhões, supostamente praticado por Fióti entre junho de 2024 e fevereiro de 2025.

A equipe jurídica do dono do álbum ‘AmarElo’ afirmou, em resposta aos pedidos liminares feitos por Evandro Fióti, que a revogação da procuração que dava ao irmão acesso às contas bancárias da empresa (Itaú, Bradesco e C6 Bank) ocorreu após a identificação de transferências suspeitas.

A defesa do rapper alegou que, no início de 2025, foram constatadas movimentações no valor de R$ 2 milhões, o que levou a uma análise mais aprofundada dos extratos bancários de 2024. Ao revisar as transações do ano anterior, a equipe jurídica de Emicida teria identificado um total de aproximadamente R$ 4 milhões transferidos sem justificativa aparente.

Ainda conforme LeoDias, informações contidas no processo revelam que Evandro Fióti teria realizado 14 transferências bancárias das contas da LAB Fantasma para uma conta pessoal entre junho de 2024 e fevereiro de 2025.