Estrelismo? Gloria Groove empurra fã em Paris e diz: "Não gosto"

Gloria Groove falou sobre acusação de ser grossa - Foto: Divulgação

Gloria Groove decidiu se pronunciar sobre um incidente com um fã em Paris. Em vídeo, gravado no meio da rua, a cantora foi flagrada dando um empurrão em um dos admiradores para afastá-lo.

Em entrevista, a artista declarou que havia acabado de finalizar o seu show na capital francesa e combinou com todos que faria fotos com quem estivesse do lado de fora.

Ela explicou, porém, que um dos fãs quis tirar uma foto antes de todo mundo e que não achou justo que apenas um admirador tivesse uma foto individual.

"Já tinha rolado show, tinha rolado tudo, e estava organizando os fãs. Falei: 'Façam uma paredona que eu vou aí e me encaixo no meio, a gente faz a foto'. Aí um veio correndo do meio do povo com o celular assim ó [gesto de braço levantando]: 'Vou fazer antes de todo mundo' e eu não aguento, né?", declarou à Quem.

Gloria Groove também salientou: "Aí eu vou dar razão para qualquer pessoa que já me achou algum dia um pouco grossa, um pouco incisiva, digamos assim, tenho essa coisa bruxa minha mesmo, não nego. Pode me achar grossa, não tem problema nenhum, mas sem educação, jamais, porque trato meus fãs com o maior amor do mundo".

A artista também pontuou que nunca vai tratar mal um fã ou qualquer pessoa, mas que naquele momento preferiu dar um basta no fã "folgado".