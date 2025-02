Famosos curtem segundo show de Caetano e Bethânia em Salvador

Governador Jerônimo e Senador Jaques Wagner ao lado de suas esposas e de Bruno Monteiro. secretário de cultura - Foto: Reprodução

O segundo e último show da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, em Salvador, reuniu não apenas fãs anônimos, mas também nomes conhecidos da cultura e da política. A apresentação lotou a Arena Fonte Nova na noite do sábado, 8.

Entre os espectadores que prestigiaram a apresentação estava a atriz Regina Casé. Ela contou que superou uma virose só para poder levar o filho Roque e o neto Brás ao evento. “Entre trancos e barrancos consegui”, celebrou.

Regina Casé também marcou presença com os filhos | Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues também assistiu ao show em um camarote reservado. O gestor estava acompanhado da esposa, Tatiana Velloso, do senador Jaques Wagner e sua mulher, Fátima Mendonça, e do secretário de Cultura do estado, Bruno Monteiro.

Um dos maiores nomes do cenário artístico em ascensão, Evaldo Macarrão não poupou elogios aos santamarenses. Para o baiano, que esteve recentemente na Lavagem de Santo Amaro, os irmãos são os “ancestrais encarnados” da Bahia.

“Eu estou muito feliz de poder estar aqui, enaltecendo e reverenciando eles em vida. Acho que é muito importante isso. Eu estive em Santa Amaro agora, e fiquei encantadíssimo com a lavagem e a presença deles ali, sabe, de Dona Canô. Existe uma presença muito forte desse ideal de valorização da cidade, que a gente tenta fazer aqui na cidade de Salvador. Isso é muito forte em Santo Amaro”, afirmou ao Portal A TARDE.

O ator Evaldo Macarrão | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Durante a apresentação, Caetano e Bethânia encantaram o público com sua sintonia única no palco. Enquanto Bethânia interpretava cada canção com intensidade e gestos marcantes, Caetano acompanhava com sua voz serena e olhares de admiração, criando momentos de pura conexão.

O show, que reuniu grandes sucessos de suas carreiras, foi o último da turnê em Salvador. Antes do projeto conjunto terminar, eles têm ainda mais dois encontros com os fãs: 15 de março no Rio de Janeiro, e o encerramento oficial no dia 22 do mesmo mês, em Porto Alegre.