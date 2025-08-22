Festa celebra mês da visibilidade lésbica com shows em Salvador

Salvador recebe a Festa Preciosa com participação de Ana Gabriela e Julinha Carvalho - Foto: Divulgação

No dia 30 de agosto, Salvador recebe a Festa Preciosa, evento que celebra o mês da visibilidade lésbica com música, acolhimento e representatividade. A programação acontece no espaço Colaboraê, no Rio Vermelho, a partir das 18h, e conta com os shows de Ana Gabriela e Julinha Carvalho.

A cantora paulista Ana Gabriela apresenta a turnê 'Baseada em fatos (quase) reais', que tem viajado pelo Brasil. Com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a artista promete um repertório intimista, marcado por composições autorais e parcerias de destaque.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre seus sucessos estão 'Mais de Nós', que recebeu disco de ouro, e 'Deixa', em colaboração com a banda Lagum, premiada com diamante duplo.



Já a baiana Julinha Carvalho leva ao palco o espetáculo 'Bregas que você quase esqueceu', que revisita mais de seis décadas da música brega brasileira. O show reúne clássicos de nomes como Odair José, Diana e Reginaldo Rossi, além de sucessos mais recentes de Pablo, Calypso e Calcinha Preta, reinterpretados em seu estilo singular.

A Festa Preciosa, desde sua criação, se consolidou como um movimento cultural inclusivo na cena independente de Salvador. O evento busca valorizar corpos, vozes e narrativas diversas, reafirmando o poder da arte como ferramenta de resistência.

“Queremos que cada edição seja mais do que uma festa: seja um espaço de reconhecimento, de viver a liberdade e de afirmar que nossos corpos, nossas vozes e nossas histórias importam”, afirma a organizadora Marcela Silva e Silva.

Além das atrações principais, o projeto abre espaço para artistas e coletivos locais, fortalecendo a cena cultural e oferecendo visibilidade a grupos e identidades muitas vezes marginalizadas.