PELOURINHO
Festa Literária Arte e Identidade reúne programação afrofuturista
Evento acontece de 16 a 18 de setembro com música, dança, literatura e cinema
A 6ª Festa Literária Arte e Identidade acontece entre os dias 16 e 18 de setembro, no Pelourinho, em Salvador, com uma programação gratuita dedicada à literatura, arte e cultura afro-brasileira. Nesta edição, o evento terá como tema “O Futuro é Ancestral – Arte e Literatura Afrofuturista”.
Durante três dias, exposições, música, dança, moda, teatro, cinema, artes visuais e tecnologia ocuparão espaços culturais do Centro Histórico. A programação também terá atividades voltadas para crianças e jovens negros, indígenas e afro-indígenas.
Larissa Luz participa da abertura da festa
A programação começa na quarta-feira, 16, a partir das 13h30, com exposições, intervenções artísticas, atividades lúdicas e outras ações espalhadas por quatro espaços principais e equipamentos parceiros.
A abertura oficial acontece às 15h, no Espaço Juventudes, no Largo Quincas Berro D’Água, com a conferência “Afrofuturismo: O futuro é Ancestral”. A mesa terá a participação da cantora, atriz e apresentadora Larissa Luz e do publicitário e empreendedor Paulo Rogério Nunes, com mediação da educadora e pesquisadora Lindinalva Barbosa.
A discussão parte da ideia de que imaginar o futuro também envolve olhar para as referências ancestrais. Para Paulo Rogério Nunes, os futuros possíveis estão em disputa e podem assumir diferentes caminhos.
“Cada vez mais estamos percebendo que a volta ao passado, a ancestralidade, é necessária para a construção do futuro, então as matrizes afro-indígenas são super importantes para nos ensinar sobre como podemos deixar esse futuro um pouco mais justo, colaborativo e inclusivo”, afirma.
Sarau para crianças terá poesia e hip-hop
Na quinta-feira, 17, a programação chega ao público infantil com o “Sarau da Infância”, às 10h50, no Espaço Infantil Brilho, no Largo Tereza Batista.
A atividade será conduzida por Duda Santhana, de 11 anos, declamadora, atriz e modelo. A proposta combina poesias autorais, referências do hip-hop e do slam, incentivando as crianças a escrever, declamar e apresentar suas próprias criações.
Para Duda, a poesia também pode ser um espaço para preservar histórias e afirmar identidades.
“A poesia é um espaço para você contar sobre a sua história e memória. É a partir desse momento que as pessoas escutam e sabem da sua identidade e sua resistência”, comenta.
A atividade também pretende aproximar a literatura do universo lúdico, usando a imaginação como ferramenta para a criação.
Dança, moda e estética entram na programação
Na sexta-feira, 18, às 14h, o debate será sobre as relações entre corpo, memória, identidade e criação. A roda “Corporeidades ancestrais e afrofuturos estéticos: Dança, Moda e Corpo” acontece no Espaço Juventudes.
Participam da conversa Tatiana Campêlo, Linda Rosa Rodrigues, Rey Vilas Boas e Dete Lima, com mediação da escritora, poeta e educadora Karla Daniella Brito.
Os convidados atuam em diferentes áreas da cultura e têm trabalhos relacionados à dança, moda, estética afro-brasileira, sustentabilidade e ancestralidade.
Fundador de uma marca de moda sustentável, Rey Vilas Boas relaciona seu processo criativo à ressignificação de materiais e também das próprias histórias.
“Ressignificar um tecido é dar uma nova possibilidade a algo que seria descartado. E isso também pode acontecer com nossas ideias. Podemos mudar aquilo que pensamos sobre nós mesmos. Podemos transformar nossas histórias em potência”, afirma.
Para o estilista, a moda também pode questionar padrões e ampliar a representação de corpos negros.
“Roupa também conta histórias, a moda pode falar de território, memória, identidade e ancestralidade. Eu deixei de querer apenas consumir referências e passei a querer criar referências”, ressalta.
Onde acontece a Festa Literária Arte e Identidade?
A programação será distribuída por quatro espaços fixos no Pelourinho, com atividades simultâneas:
- Espaço Infantil Brilho - Largo Tereza Batista
- Espaço Juventudes - Largo Quincas Berro D’Água
- Espaço Empoderamento - Casa Vale do Dendê
- Espaço Identidades - Museu Eugênio Teixeira Leal
Também haverá ações em equipamentos culturais parceiros, como Casa do Carnaval, Casa do Idoso, Casa do Olodum, Escola Olodum, Museu de Energia, Museu Solar Ferrão, SEPROMI – Unidade Móvel do Centro de Referência Nelson Mandela e Projeto Axé – Axébuzu.
A proposta é formar um circuito cultural que reúna diferentes manifestações da memória e cultura afro-brasileira, além de criar espaços de aprendizagem, expressão e protagonismo.
A 6ª Festa Literária Arte e Identidade tem apoio financeiro do Estado da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda.
Principais atividades:
16 de setembro, às 15h: “Afrofuturismo: O futuro é Ancestral”, com Larissa Luz e Paulo Rogério Nunes - Espaço Juventudes.
17 de setembro, às 10h50: “Sarau da Infância”, com Duda Santhana - Espaço Infantil Brilho.
18 de setembro, às 14h: “Corporeidades ancestrais e afrofuturos estéticos: Dança, Moda e Corpo” - Espaço Juventudes.