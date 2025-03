Filho da forrozeira Marinês pede ajuda para tratamento contra o câncer

Marcos Farias é músico, arranjador, pianista e acordeonista - Foto: Divulgação

Marcos Farias, músico, arranjador, pianista e acordeonista, conhecido por seu talento no cenário musical, está enfrentando um grave problema de saúde. Filho da renomada forrozeira Marinês (1935-2007), Farias sofre de complicações relacionadas à próstata e ao canal urinário, o que o impede de continuar seu trabalho na música.

Atualmente, Marcos encontra-se com uma sonda após realizar uma cistostomia para retomar a capacidade de urinar. Ele aguarda uma consulta com um especialista no Hospital de Base para realizar a cirurgia necessária, que inclui a reconstrução do canal urinário. No entanto, a situação é delicada, e ele ainda enfrenta a espera em uma fila com 12 pessoas para a realização do procedimento.

Com mais de 40 discos gravados, sua mãe foi uma das precursoras do forró, inclusive a primeira mulher a formar um grupo do gênero. Reconhecida como a "Rainha do Xaxado", a artista, que faleceu em 2007, deixou um legado de muitos sucessos para a música nordestina.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, Farias tem enfrentado sérias dificuldades para arcar com as despesas. "As contas não param. E sobreviver é preciso!"

Para apoiar o músico, uma campanha de arrecadação foi iniciada. As doações podem ser feitas diretamente para a conta de Marcos Farias por meio de Pix (61996774455) ou transferência bancária:

Banco C6 (336)

Agência: 0001

Conta Corrente: 32975879-9

CPF: 690.594.387-87

Nome: Marcos José de O. Farias