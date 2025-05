Flavinho do Pagod'art com Beyoncé? Entenda a ligação

Flavinho e Beyoncé possuem uma ligação - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Os baianos foram à loucura após viralizar um vídeo em que uma canção da banda baiana Pagod'art é tocada durante a abertura da nova turnê da cantora Beyoncé, que aconteceu nesta terça-feira, 29, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na gravação, um fã da artista aparece em uma live enquanto ouve o hit 'Uisminofai', tocado pelo DJ da artista. Apesar de muitos internautas cogitarem ser uma montagem, o fato realmente aconteceu.

Em um vídeo enviado ao portal A TARDE, o vocalista da banda, Flavinho, confirmou o ocorrido e celebrou o sucesso da música baiana no Brasil e no mundo, deixando claro que pretende abrir um show da artista na Bahia.

“Passar aqui para explicar que é uma confusão maravilhosa, confusão boa e organizada, como a gente chama. Fiquei alegre em poder saber que a música da Bahia, um clássico como Uisminofai está abrangendo aí esse mundão todo”, disse ele.

“Tá todo mundo me mandando mensagem e queria dizer a vocês o seguinte, vai que essa dita cuja princesa faz uma abertura no Brasil e fala ‘cadê o muchacho do Pagdar’t?’”, brincou ele.

Por fim, o famoso celebrou a conquista de ser reconhecido por uma artista no nível de Beyoncé. “De antemão eu to feliz só em saber que nunca é tarde para a música está tocando por aí. Música que é um clássico da gente”, concluiu.