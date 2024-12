Frejat desabafa após som cortado em show: “Indignado”

Músico teve o seu som desligado enquanto executava a última canção de seu show - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Frejat usou as redes sociais para fazer um desabafo após ter tido o seu som cortado durante o show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz, em São Paulo, no último sábado, 23.

“Indignado com o desrespeito que sofri ontem no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz no Allianz”, escreveu o cantor em uma nota em suas redes sociais após o ocorrido.

O artista continuou: “Venho agradecer o carinho e apoio do público presente que aplaudiu e cantou em cena aberta a canção que estava sendo tocada, essa que seria a última do meu show. Agradeço também todas as postagens de apoio e indignação pelo ocorrido”.

O músico teve o seu som desligado enquanto executava a última canção de seu show, o clássico ‘Pro Dia Nascer Feliz’. Ele continuou tocando até o final. Ao terminar, um princípio de confusão se estabeleceu no palco entre o que pareciam ser membros da equipe de Frejat e de Lenny Kravitz. Não ficou claro o motivo de o som ter sido cortado.

Na ocasião, o público se dividiu entre gritar o nome de Frejat e vaiar o pessoal de Kravitz.