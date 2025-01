Fusão cultural: Gil Félix faz show para lançar álbum ‘Ubalafon’

Gil Félix no Jornal A TARDE - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Gil Félix, cantor, compositor e multi-instrumentista baiano, volta às suas raízes com o lançamento de Ubalafon, seu sétimo álbum. A novidade vai ganhar uma performance gratuita no dia 25 de janeiro, às 21h, no Parador Z1, Rio Vermelho.

Depois de seis anos morando em Estocolmo, Suécia, o artista traz ao público uma obra que celebra a herança afro-brasileira e a fusão de ritmos globais.

Gravado entre Salvador e Estocolmo, Ubalafon é fruto de uma vivência multicultural, com influências que vão do Recôncavo Baiano à África Ocidental. O álbum mistura bossa nova, samba, reggae e afrobeat, numa sonoridade que Gil define como “afropop”. A revista britânica Songlines destacou o trabalho como “uma destilação polirrítmica da experiência afro-brasileira”, refletindo a essência do artista.

Para Gil, o nome do álbum carrega um simbolismo profundo. Em entrevista ao Portal A TARDE ele explicou:

Esse álbum me inspirou, primeiramente, pelo instrumento balafon, que deu origem ao piano. Usado por griots na África para narrar histórias ancestrais e mobilizar comunidades, o balafon tem um significado cultural e político que ressoa no meu trabalho Gil Félix - cantor

Propósito e mensagem

Mais do que música, Gil diz que deseja transmitir uma mensagem de unidade e conexão. “Espero que as pessoas compreendam que, por mais diferentes que sejamos, somos muito iguais. As diferenças são as nossas referências para cruzar barreiras e nos conectarmos de forma mais profunda,” afirmou.

Além disso, o artista busca destacar a importância da experimentação e da inovação na música. Ele ressaltou que o álbum incorpora elementos técnicos únicos, como cadências não convencionais e divisões rítmicas inovadoras.

As guitarras e as melodias têm um papel crucial nesse disco, trazendo uma nova batida e desafiando as expectativas musicais tradicionais Gil Félix

Lançamento e show gratuito

Segundo o artista, o show de lançamento promete uma experiência inesquecível, com uma performance vibrante que une culturas e atravessa continentes. “É uma celebração das conexões ancestrais entre o Recôncavo e a África Ocidental. Quero que o público sinta a energia contagiante do afropop e mergulhe nas nossas raízes culturais,” declarou Gil.

➡️ SERVIÇO

▪️ O QUE: Gil Félix ▪️ QUANDO: 25 de janeiro, 21h ▪️ ONDE: Parador Z1, no Rio Vermelho ▪️ INGRESSOS: Gratuito

