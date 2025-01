Maestro da Osba revela paixão por música do cantor Grelo: “Toca e inspira”

Maestro Carlos Prazeres apresentou o Osbrega em Salvador - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

Um dos maiores nomes da música sinfônica do país, o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), Carlos Prazeres, opinou sobre o cenário atual do brega. O artista é idealizador do “OSBREGA: Concerto do Amor”, projeto que tem como proposta fazer uma releitura de clássicos do gênero musical através da sinfonia, e que lotou lotou a Concha Acústica do Teatro Castro Alves no sábado, 10.

O repertório da apresentação vai de artistas consagrados desde a década de 70 como Sidney Magal, Wando e Diana, até nomes da atualidade como João Gomes e Grelo. Questionado sobre as diferenças de qualidade musical do passado e do presente, o regente da orquestra disse que as gerações têm formas distintas de se expressar, algo natural no fluxo da humanidade. “O novo vem e assusta nós que somos de gerações mais antigas. Mas é um processo. Há gerações mais caretas e outras mais extrovertidas, e isso sempre vai acontecer”, refletiu.

Ele destacou que tanto o pagode quanto o brega têm espaço para criações atuais de grande valor artístico, e citou como exemplo o hit "Só Fé", do cantor goiano Grelo. Para Prazeres, se trata de uma composição simples e com uma mensagem poderosa sobre valorizar as pequenas coisas da vida. “É uma música com um teor quase cristão, não no sentido comercial, mas no que há de mais puro no cristianismo dos primeiros tempos. É uma mensagem que toca e inspira”, afirmou.

A concepção do Osbrega nasceu após o maestro da OSBA, Carlos Prazeres, assistir ao documentário “Vou Rifar Meu Coração” (2012), da cineasta Ana Rieper, que aborda o universo da música romântica no Brasil.

Agora, o concerto passará a ser um evento anual no calendário da OSBA, e tem até planos de expansão. “Já temos pedidos para levar o concerto a outros lugares, mas, por enquanto, ele é uma exclusividade do público de Salvador", diz Prazeres.

O próximo Osbrega será neste sábado, 11. A apresentação acontecerá às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. As entradas estão à venda na Sympla e na bilheteria do TCA por R$60 (inteira) e R$30 (meia).