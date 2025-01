Edcity critica lei 'antibaixaria' aprovada em Salvador: "Tem que respeitar"

Edcity falou sobre PL envolvendo o pagode baiano - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Um dos principais nomes do pagode de Salvador, Edcity deu a sua opinião a respeito da aprovação do Projeto de Lei 167/2024, que proíbe o município de contratar artistas com músicas de teor sexual explícito ou que façam apologia a crimes e drogas ilícitas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, nos bastidores da 'Melhor Segunda', liderada por Xanddy Harmonia, o cantor ressaltou que discorda do PL do vereador Alexandre Aleluia.

"Eu não concordo [com o PL] e acho que tem público para tudo. Não acho que esse tipo de proibição melhore as coisas. Parece que quando é proibido aí que as pessoas tem vontade de fazer algo", afirmou o cantor.

Edcity voltou a dizer que "tem público para todo mundo e gosto para tudo". "Tem que respeitar o gosto de cada um. Quem gosta vai lá, curte e está tudo certo", completou o famoso sobre a polêmica.

Em dezembro passado, a Câmara de Vereadores de Salvador aprovou a proposta que determina que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) seja responsável pela avaliação do conteúdo de artistas a serem contratados para eventos financiados com recursos públicos.

Aleluia justificou que o projeto tem como objetivo "promover e preservar a cultura local, a moralidade administrativa e o compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, estabelecendo critérios para a contratação de artistas em eventos financiados com recursos públicos".

Edcity ainda comentou na entrevista sobre o momento atual do pagode da Bahia, que tem ganhado mais força nos últimos anos, principalmente em função do resgate às raízes.

"É muito importante esse resgate do pagode raiz, porque é a essência. Vemos um pagode que preza pela qualidade, melodia, letra bem elaborada. O pagode merece esse resgate, essa qualidade", opinou.