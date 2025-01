Xanddy Harmonia revela planos de morar na Bahia

O cantor ressaltou seu apego às tradições e hábitos locais - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Alguns artistas, como Caetano Veloso e Wagner Moura, falaram sobre o desejo de voltar a morar na Bahia. Já Xanddy Harmonia, que vive há 9 anos em Orlando, nos Estados Unidos, foi questionado pelo Grupo A TARDE sobre seus planos e vontade de retornar a morar no estado.

“Eu tô mais cá do que lá. Já faz um ano e pouco que eu tô muito mais aqui, na terrinha, muito feliz. E eu vi a entrevista do Wagner, né? Achei fantástico. Ele, como um bom baiano, falou dessa coisa da raiz, né? Nós somos enraizados. Eu sou extremamente enraizado e apaixonado por Salvador, pela minha Bahia”, disse Xanddy.

“Eu sou do tipo que gosta de comer a feijoada, o cuscuz lá no beco do Cirilo, sabe? Eu tenho umas coisinhas comigo que são muito aqui, mas eu tô mais aqui do que lá, né? Eu, a Carla, os meninos estão seguindo a vida deles, continuam estudando, trabalhando. Trabalhando, estão mais por lá, mas a gente já está muito mais aqui. Graças a Deus”, acrescentou Xanddy Harmonia.