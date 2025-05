Gilberto Gil anuncia turnê em alto-mar com o Navio Tempo Rei - Foto: Divulgação

“O mar na palma da mão”. Essa sentença está para além de apenas um trecho da música “Beira-Mar”, de 1967, ela pode definir bem o novo capítulo da última turnê de Gilberto Gil. Um dos maiores nomes da música brasileira segue emocionando multidões em estádios e arenas pelo país e criando novas memórias ao dividir o palco com parceiros musicais, como Caetano Veloso, Marisa Monte e a própria filha, Preta Gil.

A catarse e a experiência dos fãs, agora, se expande com o anúncio do Navio Tempo Rei, que acontecerá de 1 a 4 de dezembro de 2025, partindo do porto de Santos com destino ao Rio de Janeiro a bordo do navio MSC Preziosa.

A venda geral de cabines começa às 12h do dia 12 de maio, no site do Navio Tempo Rei. Uma pré-venda exclusiva também estará disponível para fãs que fizerem um cadastro no site oficial do cruzeiro.

O Navio Tempo Rei é, também, uma adaptação criativa da turnê TEMPO REI e propõe uma imersão na obra de Gilberto Gil, que atravessa décadas com canções que moldaram a identidade musical do país. Clássicos como “Tempo Rei”, “Palco”, “Andar com Fé” e “Expresso 2222” ecoarão em alto-mar para mais de 4 mil passageiros, conduzindo-os a uma jornada sensorial e imersiva.

Além do contato intimista com o artista, o público que estará presente ainda contará com espetáculos de artistas convidados e uma programação especial e diversificada, pensada exclusivamente para o projeto. Todos esses detalhes serão anunciados em breve.