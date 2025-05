Fã mirim de Ivete fica emocionada após receber beijo da cantora; veja

Ivete Sangalo beijou fã mirim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não é novidade que Ivete Sangalo é adorada não só pelos adultos, mas também pelas crianças. A prova disso é uma fã mirim que encantou a web por causa da sua reação fofa após receber um beijo e um abraço da cantora.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a interação entre elas. Na gravação, Ivete está no palco cantando e começa a interagir com o público. A artista se inclina para falar com duas crianças que estão sentadas na sua frente e uma delas pede uma abraço. A fã mirim recebe não só o abraço, mas também um beijo no rosto.

A reação da pequena, que pareceu não acreditar no que tinha acabado de acontecer, após o carinho foi bastante genuína e chamou a atenção dos internautas.

"Ela sabendo que venceu na vida", comentou uma pessoa. "O Brasil sendo representado por esta mini diva", escreveu outro internauta. "Ah, que linda! Emoção genuína de uma fã", disse mais um. Outro elogiou: "Tão fofinha".

Assista ao vídeo:

🚨ASSISTA: Criança esbanja emoção ao receber beijo de Ivete Sangalo.

pic.twitter.com/qqYOZKzCCQ — CHOQUEI (@choquei) May 8, 2025

Ivete Sangalo faz exames em hospital e alerta fãs

Ivete Sangalo apareceu em um quarto de hospital nesta segunda-feira, 5, e compartilhou com os fãs a rotina de cuidados com a saúde. A cantora realizou dois exames — colonoscopia e endoscopia — e aproveitou o momento para alertar seus seguidores sobre a importância da prevenção.

“O vídeo é leve mas o assunto é sério. Desde que completei 45 anos faço minha endoscopia e colonoscopia como forma de prevenção e cuidados com a minha saúde. Um exame de suma importância”, escreveu Ivete na legenda da publicação feita nas redes sociais.

No vídeo, a artista detalhou o processo de preparação, que exige a ingestão de um líquido que induz a evacuação, parte fundamental antes da realização dos exames. Ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, Ivete compartilhou a experiência de forma descontraída, sem perder o foco na conscientização.

"Continuei caminhando e pensei: 'meu Deus, tem algo acontecendo nesse corpinho'. Foi aí, meu bem, que eu avistei o papai [Daniel] e disse: 'preciso ir ali'. [...] Entrei no banheiro e 'passei meu e-mail'. E-mail passado com sucesso", brincou a cantora.

Apesar do tom leve, Ivete reforçou a seriedade do tema e incentivou os seguidores a se informarem com seus médicos. “O mais importante de tudo isso é você entender que esse exame não dói e tem uma preparação prévia. Consulte o seu médico e se cuide. Fui embora para minha casa feliz e agradecida por ter dado tudo certo”, concluiu.