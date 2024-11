Gilberto Gil confirma aposentadoria e desabafa sobre fase

Gilberto Gil revelou que deseja parar turnês - Foto: Reprodução | Globo

Gilberto Gil abriu o jogo a respeito da decisão de se aposentar dos palcos. O artista revelou no programa '50 & Uns', comandado por Angélica, disse que está em processo de desacelerar o ritmo de trabalho.

O artista comentou que está se despedindo dos palcos de grandes excursões e turnês e explicou: "São exaustivas". Zeca Pagodinho, que também participou do programa de Angélica fez coro à necessidade de mudança de rotina.

Gilberto Gil justificou a atitude citando as viagens longas: "Esse ano, por exemplo, eu tive que ir lá para a Austrália, na Oceania. São 14 horas de fuso horário. Na ida e na permanência lá, ainda foi razoável, mas na volta, com a coisa do fuso, fiquei um mês para me readaptar".

O pai de Preta Gil acrescentou dizendo que, com o passar dos anos, aprendeu a encarar a rotina com outro olhar: "Nós falamos tanto de fazer, fazer, fazer... A vida como uma construção permanente e tal. Mas a grande alegria, a maior alegria que tenho ultimamente na vida é não fazer nada".