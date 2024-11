Após nova internação, Preta Gil é surpreendida por Thiaguinho; assista

Preta Gil voltou a ser internada, e recebeu a visita do amigo e cantor Thiaguinho - Foto: Reprodução | Instagram

Na última segunda feira, 11, Preta Gil voltou a ser internada, e recebeu a visita do amigo e cantor Thiaguinho. Na terça feira, 12, ela mostrou como foi a visita por meio de sua rede social.

No vídeo, o cantor estava atrás da parede fazendo gestos para que Preta Gil adivinhasse quem era. Ela por outro lado só entendeu quem era quando ele mostrou a perna, e chamou o amigo pelo nome de batismo "Thiago André".

Assista:

A cantora que trata de um câncer no intestino, recebeu alta no dia anterior, mas retornou ao hospital após complicações. Tudo isso foi dito nas redes socias dela na última segunda feira, 11. “Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital”, relatou.

Sobre seu estado se saúde, Preta explicou: “Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa”.

Claramente abatida, a artista disse que se arrumou para se comunicar com os fãs via redes sociais. “Fiz uma make, porque estava a cara da derrota. Agora estou bem. Quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar”, assegurou.

“Estou bem, sem dor, tivemos que interromper a quimio e fico aqui até segunda. Volto dia 20 para fazer todos os exames de novo. Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira, 11/11. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!”, disse a cantora.

Em janeiro de 2023, a filha de Gilberto Gil recebeu o diagnóstico de um tumor. Em agosto de 2024, ela informou que a doença havia voltado em outros quatro locais do corpo.