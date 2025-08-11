Gilberto Gil revela último pedido impactante de Preta Gil

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantorGilberto Gil falou pela primeira vez sobre a perda da filha, Preta Gil, que morreu em julho deste ano. O artista compartilhou, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, nesse domingo, 10, reflexões e revelou o último pedido da filha antes da morte.

“Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia”, disse.

“Cheia de vida”

Em seguida, Gil relembrou como Preta “era cheia de vida”. “Estamos tristes, naturalmente tristes, ainda tendo que nos acostumar com a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande”, afirmou.

Na ocasião, o cantor destacou o apoio recebido durante o velório, em 25 de julho. “Tem um lado de bálsamo, que ajuda a resistir ao sentimento de perda. Eu já tinha perdido um filho lá atrás, de forma trágica? Com Preta tivemos tempo, de certa forma, de nos acostumar com a ideia. O diagnóstico foi muito duro, e as perspectivas de cura eram pequenas. Às vezes, os velhos acham que os filhos vão enterrá-los, mas às vezes não”, pontuou.

Gil aproveitou para falar da paixão da filha pela música. “Ela nos indica direções, escolhas, valores a cultivar. Era entusiasta do viver para que a vida fosse melhor para ela e para todos. É isso que fica, além da saudade”, disse.

Últimos pedidos

O artista também revelou quais foram os últimos pedidos de Preta. Os desejos incluíam a cremação e a distribuição das cinzas entre parentes e amigos. “Tem gente que quer fazer joia, outros querem guardar um pouco, jogar nos jardins ou no mar”, contou.

Um dos último pedidos da cantora em vida foi para o pai voltar aos palcos: “Ela dizia: ‘Vai cantar, vai pai!’. Então, voltar aos palcos é também respeitar esse lado profundo da personalidade dela”. Gilberto Gil afirmou que pode fazer homenagens para ela.

“Nos ensinou muito”

Gilberto falou ainda que Preta deixou muitos ensinamentos: “Talvez fosse a mais espivitada de todos os filhos. Uma menina incrível, pretinha. Tinha saúde existencial, saúde espiritual. Nos ensinou muito”.

Ela viveu uma vida que nos ensina muita coisa. Nos indica direções, escolhas a serem feitas, valores a serem cultivados. Gilberto Gil - cantor

A cantora buscou tratamentos alternativos nos Estados Unidos, mantendo sempre um espírito otimista, segundo o pai. “Essa luta intensa pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. Ela resolveu ir com empenho e amor à vida”, disse.

Turnê de Gilberto Gil

Durante a entrevista, Gilberto Gil anunciou que vai retomar a turnê interrompida após a morte da filha. O próximo show será em Porto Alegre, no dia 6 de setembro, com apresentações marcadas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém e encerramento em Salvador, no dia 20 de dezembro.

Gil também vai participar de um cruzeiro musical em dezembro, celebrando o Tempo Rei.