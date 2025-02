Grammy 2025: premiação recusou dar cadeira a Milton Nascimento

Milton concorria pelo álbum 'Milton + Esperanza' - Foto: Reprodução | Instagram

Apesar de ser indicado ao Grammy 2025, Milton Nascimento, 82, foi surpreendido pela recusa da produção do evento em oferecer-lhe uma cadeira nas áreas reservadas aos VIPs. A revelação foi feita por Esperanza Spalding, cantora norte-americana que dividiu a indicação com o brasileiro, ao compartilhar um post em sua rede social.

Em sua publicação no Instagram, Esperanza expressou indignação com a situação: “Então, foi recusado a Milton um lugar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou. Não estou falando de uma vitória no Grammy… estamos comemorando a gloriosa vitória de Samara Joy, estou falando de uma cadeira física, aqui nesta mesa em que estou sentada. Estou brava por essa lenda viva não ter sido considerada importante o suficiente para sentar entre as pessoas da lista A”, comentou.



A cantora também compartilhou uma foto de um papel com o nome de Milton, colocado em sua mesa. “Como as mesas no andar principal estão organizadas, tive que trazê-lo comigo. Grite se nos ver na TV”, disse ela, protestando com a imagem do brasileiro e afirmando: “Esta lenda viva deveria estar sentada aqui”.

Milton, que concorria ao lado da cantora com 'Milton + Esperanza', não levou o prêmio de Melhor Álbum Vocal de Jazz, categoria vencida por Samara Joy com o disco 'A Joyful Holiday'.

Veja a publicação: