Esposa de Kanye West vai pelada ao Grammy e eles acabam expulsos

Kanye West e Bianca Censori chamaram a atenção no tapete vermelho do Grammy 2025 - Foto: FRAZER HARRISONGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Kanye West e Bianca Censori chamaram a atenção no tapete vermelho do Grammy 2025, mas não pelas razões que o casal esperava. Segundo o 'Entertainment Tonight', o rapper e a estilista, que causaram surpresa ao aparecerem juntos na premiação, não teriam sido convidados para o evento. A informação apontou que eles, acompanhados de uma comitiva de cinco pessoas, foram escoltados para fora do local após uma rápida entrada para as câmeras.

A polêmica gerou repercussão, e a publicação que detalhava o ocorrido foi rapidamente removida do site. Contudo, antes da exclusão, o Estadão teve acesso à matéria.



Vale destacar que Bianca Censori apareceu completamente nua no tapete vermelho do Grammy, ao remover um casaco preto. Fotógrafos capturaram diversas imagens que revelaram que, por baixo do casaco, a estilista estava usando apenas um vestido de tela suíça.

Veja vídeo:

People are losing their minds over this, but I love it.



I can't watch a TV show these days without exploitative male nudity, so this is equality.#biancacensori #Grammys #KanyeWest pic.twitter.com/mElyyfoKjV — Peter Lloyd (@Suffragent_) February 2, 2025

No entanto, fontes do 'TMZ' refutaram essa versão. De acordo com o portal, Kanye West, que concorria à Melhor Música de Rap por 'Carnival', teria sido convidado para a cerimônia e não teria sido "removido" pela segurança, como alegado anteriormente.

"Nós fomos informados que ele entrou no tapete vermelho, voltou até seu carro e partiu. Nem a polícia nem a segurança do Grammy estavam envolvidos", relatou o site, esclarecendo que não houve queixas sobre a situação ou sobre o vestido ousado de Bianca Censori.