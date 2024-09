Grelo proíbe que hit "Só Fé" seja usado em campanhas políticas

Música chegou a ser solicitada por candidatos - Foto: Divulgação

Após viralizar com "Só Fé", o cantor Gabriel De Ângelo, o "Grelo", fez questão de manter sua música longe de disputas políticas e proibiu que os candidatos usem o hit nas campanhas eleitorais deste ano.

"Ficaria muito feliz que a música fosse trilha para soluções e não para promessas, que não sabemos se serão ou não cumpridas", disparou o artista em entrevista ao portal Metrópoles.



Viralizada, a música chegou a ser solicitada por candidatos do PT de Lula e do PL de Jair Bolsonaro. Mas, ao entrarem em contato com a produção do cantor, eles não foram autorizados a registrar os jingles usando o hit.