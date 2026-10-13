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LUTO

Herdeiros de Netinho poderão lucrar com músicas por 70 anos; entenda

Netinho morreu nesta terça-feira, 13, após enfrentar um câncer no sistema linfático

Leilane Teixeira
Por
Cantor morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos
Cantor morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos - Foto: Divulgação

Os sucessos que marcaram a carreira do cantor baiano Netinho continuam entre os mais executados no Brasil. Um levantamento divulgado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), nesta terça-feira, 13, data da morte do artista, revelou as dez músicas de seu repertório mais tocadas nos últimos cinco anos e que as músicas continuarão gerando direitos autorais.

No topo da lista aparece "Milla", composição de Tuca Fernandes e Manno Góes, seguida por "Menina", "Bate Lata", "O Fim de Semana" e "Peraê". As canções fizeram parte da trajetória do artista, que se tornou um dos nomes conhecidos da música baiana.

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Herdeiros de Netinho poderão receber direitos autorais por 70 anos

Além de divulgar a relação de sucessos, o Ecad lamentou a morte do cantor e destacou que seu repertório continuará gerando direitos autorais.

Conforme a Lei nº 9.610/1998, os direitos patrimoniais de autor são protegidos por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento.

No entanto, o pagamento aos herdeiros depende dos direitos efetivamente detidos pelo artista e da utilização das obras. No caso de composições feitas em parceria, os demais titulares também mantêm seus respectivos direitos.

Confira as 10 músicas mais tocadas de Netinho

De acordo com o levantamento divulgado pelo Ecad, o ranking considera as execuções registradas nos últimos cinco anos.

Posição - Música -Compositores

  • 1º Milla - Tuca Fernandes e Manno Góes
  • 2º Menina - Paulinho Nogueira
  • 3º Bate Lata - Gal Sales, Ivan Brasil e Fabio Nolasco
  • 4º O Fim de Semana - Paulo Vascon e Tenison Del Rey
  • 5º Peraê - Marquinho Carvalho, Lala Carvalho e Sissy de Melo
  • 6º Preciso de Você - Carlinhos Boca e Gigi Cerqueira
  • 7º Gostoso Demais - Valdir Luz, Nita e Neldon Farias
  • 8º Capricho dos Deuses - Jauperi e Jorge Zarath
  • 9º Estrela Primeira Jauperi e Pierre Onasis
  • 10º Beijo na Boca João Guimarães e George Dias

Morte do cantor

Netinho morreu nesta terça-feira, 13, após enfrentar um câncer no sistema linfático, diagnosticado há mais de um ano. Ele estava internado em um hospital particular de Salvador, onde recebia tratamento. O quadro de saúde se agravou, evoluindo para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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Tags

axé ecad música Netinho

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