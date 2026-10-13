LUTO
Herdeiros de Netinho poderão lucrar com músicas por 70 anos; entenda
Netinho morreu nesta terça-feira, 13, após enfrentar um câncer no sistema linfático
Os sucessos que marcaram a carreira do cantor baiano Netinho continuam entre os mais executados no Brasil. Um levantamento divulgado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), nesta terça-feira, 13, data da morte do artista, revelou as dez músicas de seu repertório mais tocadas nos últimos cinco anos e que as músicas continuarão gerando direitos autorais.
No topo da lista aparece "Milla", composição de Tuca Fernandes e Manno Góes, seguida por "Menina", "Bate Lata", "O Fim de Semana" e "Peraê". As canções fizeram parte da trajetória do artista, que se tornou um dos nomes conhecidos da música baiana.
Herdeiros de Netinho poderão receber direitos autorais por 70 anos
Além de divulgar a relação de sucessos, o Ecad lamentou a morte do cantor e destacou que seu repertório continuará gerando direitos autorais.
Conforme a Lei nº 9.610/1998, os direitos patrimoniais de autor são protegidos por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento.
No entanto, o pagamento aos herdeiros depende dos direitos efetivamente detidos pelo artista e da utilização das obras. No caso de composições feitas em parceria, os demais titulares também mantêm seus respectivos direitos.
Confira as 10 músicas mais tocadas de Netinho
De acordo com o levantamento divulgado pelo Ecad, o ranking considera as execuções registradas nos últimos cinco anos.
Posição - Música -Compositores
- 1º Milla - Tuca Fernandes e Manno Góes
- 2º Menina - Paulinho Nogueira
- 3º Bate Lata - Gal Sales, Ivan Brasil e Fabio Nolasco
- 4º O Fim de Semana - Paulo Vascon e Tenison Del Rey
- 5º Peraê - Marquinho Carvalho, Lala Carvalho e Sissy de Melo
- 6º Preciso de Você - Carlinhos Boca e Gigi Cerqueira
- 7º Gostoso Demais - Valdir Luz, Nita e Neldon Farias
- 8º Capricho dos Deuses - Jauperi e Jorge Zarath
- 9º Estrela Primeira Jauperi e Pierre Onasis
- 10º Beijo na Boca João Guimarães e George Dias
Morte do cantor
Netinho morreu nesta terça-feira, 13, após enfrentar um câncer no sistema linfático, diagnosticado há mais de um ano. Ele estava internado em um hospital particular de Salvador, onde recebia tratamento. O quadro de saúde se agravou, evoluindo para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.