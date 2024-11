Ilê Aiyê celebra 50 anos com festa e um grito por igualdade

50 anos do Ilê Aiyê representam um marco histórico na luta pela valorização da cultura afro-brasileira - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves ficou pintada com as cores vibrantes e ancestrais do Ilê Aiyê, nesta sexta-feira, 1º. Na data que marca os 50 anos da fundação deste que é o primeiro bloco afro do Brasil, a festa foi celebrada em grande estilo, com muita música, dança e, sobretudo, por um forte chamado à igualdade racial.

Para bater os parabéns para o Ilê, passaram pelo palco do TCA grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Carlinhos Brown, BaianaSystem, Orquestra Afrosinfônica, Beto Jamaica, Aloísio Menezes, Amanda Maria e Matilde Charles.

Em meio à celebração, o músico Antônio Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê, lembrou a luta histórica do bloco e a busca por um futuro mais justo e igualitário. "A gente quer liberdade, igualdade, principalmente igualdade, é isso o que falta, um tratamento igualitário", afirmou, denunciando o racismo ainda presente em Salvador, uma cidade majoritariamente negra.

O líder do Ilê Aiyê questionou a autoproclamação de Salvador como "capital afro, terra do axé, a Roma negra". "Não adianta reconhecer que é uma cidade negra, se o negro sempre é vilão até provar que não negou. Sempre o negro em segundo plano", lamentou.

"Salvador é a cidade mais negra, uma alma negra, capital da negritude, mas também é a cidade onde o racismo se instalou e se deu bem", destacou ainda.



Um marco histórico

Os 50 anos do Ilê Aiyê representam um marco histórico na luta pela valorização da cultura afro-brasileira e pela igualdade racial. O bloco, que nasceu na periferia de Salvador, tornou-se um símbolo de resistência e orgulho negro, inspirando gerações de artistas e ativistas.

Conhecida fã da agremiação e voz do sucesso “Ilê Pérola Negra”, que interpretou no show comemorativo, Daniela Mercury se emocionou ao falar do bloco, ao qual diz “morar no seu coração".

“Toda vez que eu canto com o Ilê, eu saio mais abençoada, mais fortalecida, porque essa força deles, essa beleza deles, realmente me faz chorar aqui, como eles fazem todo mundo chorar na Avenida. Então, eu estou muito agradecida de poder seguir neste caminho de vida com eles”, desabafou.

Outro sempre presente na história do bloco afro mais antigo do Brasil, Carlinhos Brown fez questão de enaltecer a importância da fundação. "O Ilê é um desenvolvimentista na linguagem e na militância. Muita gente pensa que o Ilê separa, não. O Ilê esclarece", ressaltou o famoso.

O músico ainda comentou que os 50 anos do grupo "é um momento de ter sim gratidão a tudo o que o Ilê Aiyê representa, a sua força cultural, ao seu samba que nunca deixou de ser samba. O Ilê Aiyê sempre esteve na moda, em alta".

Ao Portal A TARDE, Russo Passapusso, líder da BaianaSystem, se mostrou emocionado com a participação no show e opinou: "É um bloco, uma entidade e uma força que faz a gente se enxergar mais como poder de resistência preta. Isso é forte e está sempre presente nos nossos peitos. Faz a gente entender dos sorrisos dos mais belos dos belos e também dos dentes que mordem e precisam se defender em cantos de protestos, com todas as raízes que são plantadas".

