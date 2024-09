Inimigos? Eduardo Costa expõe relação com Leonardo após briga

Eduardo Costa abriu o jogo sobre Leonardo - Foto: Divulgação

O cantor Eduardo Costa abriu o jogo sobre a relação polêmica com Leonardo, após quatro anos do fim do projeto Cabaré. A partir de então, os dois romperam a parceria bem-sucedida.

O mineiro ressaltou que, pelo menos da parte dele, não existe problema com o pai de Zé Felipe. Ele ainda levantou a bandeira branca, em recado direto para o amigo.

"Ele é meu irmão, meu parceiro, meu ídolo, um cara que respeito para caramba. Eu te amo, Leonardo, mais do que tudo", declarou Eduardo Costa, durante o evento Expoclaudio, na cidade de Claudio, em Minas Gerais, segundo informações do jornal O Globo.

O cantor também lembrou da relação com Leonardo: "Leonardo é um cara que eu andei atrás em show para conhecer... É um ídolo da minha vida que virou meu amigo, meu parceiro de escritório, meu patrão, meu companheiro de palco. E eu nunca imaginei, no meu mais longínquo sonho, que um dia eu ia ter uma dupla sertaneja com o Leonardo".

Ele fez referência ao projeto Cabaré, criado por ambos. "Era uma dupla que deu liga, teve química, e que o público do Brasil abraçou. A única coisa que eu posso dizer é: 'Eu te amo, Léo'", completou.

Entenda a briga entre Eduardo Costa e Leonardo

A desavença entre os dois artistas ocorreu em 2020, após uma transmissão do projeto Cabaré. Na ocasião, Eduardo soltou frases machistas em meio ao excesso de álcool.

Em determinada ocasião, o mineiro deixou o amigo constrangido: "Ô, Thaeme (cantora sertaneja), fiquei sabendo que você foi mãe, me chama para ver esse menino, sou louco para ver menino bonito. Porque a gente, quando quer ser pai, é louco para ver um menino bonito, e eu sei que você tem cara de rica, eu tenho cara de pobre, me leva para eu ver seu menino. Aí na hora de trepada, eu lembro do seu menino bonito".