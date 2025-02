Irmã de Lexa homenageia sobrinha que morreu: “Despedida”

Lexa e irmã, Wenny Isa - Foto: Divulgação

Depois de Lexa anunciar a morte da filha, Sofia, Wenny Isa, irmã da cantora, fez uma homenagem para a sobrinha. Nesta segunda-feira, 10, ela revelou ter feito um “soneto de despedida” para a garotinha, que faleceu aos seis meses, na última quarta, 5.

“Tive a felicidade de escrever essa música com muito amor para a minha sobrinha, Sofia, enquanto ela tinha cinco meses ainda… nunca pensei que essa canção se tornaria um soneto de despedida”, disse Wenny.

A irmã de Lexa seguiu: “Sofia, eu te amei desde o dia que sua mamãe me contou sobre você. Creio que todos os bebês que as mães perdem, se tornam anjos. Você foi uma guerreira muito forte, como todas as mulheres da sua família, e isso eu falo com orgulho.”

Na oportunidade, Wenny Isa se declarou para Sofia. “Quero cantar até o seu adormecer, te influenciar a ler e escrever, te dar tudo que você quiser ter. Eu sempre serei sua tia, sua melhor amiga. Você vai poder errar e eu vou estar aqui pra te aconselhar e acompanhar”, completou.

Anúncio de Lexa

A cantora Lexa anunciou em seu perfil no Instagram que a sua filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu no último dia 5 de fevereiro. A artista publicou um carrossel de fotos e relatou que a garotinha nasceu prematura, no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e faleceu três dias depois.

“O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada”, escreveu Lexa.

Veja a publicação completa: