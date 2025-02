Síndrome de HELLP: entenda o que levou Lexa a ter parto prematuro

- Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Lexa revelou que sua filha, Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, nasceu prematura no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas e 4 dias de gestação. Três dias depois, a bebê não resistiu às complicações e faleceu. O parto precisou ser antecipado devido a um quadro grave da síndrome HELLP, uma complicação obstétrica rara e perigosa que pode colocar em risco a vida da mãe e do bebê.

A síndrome HELLP é considerada uma forma grave da pré-eclâmpsia, caracterizada por hemólise (destruição das hemácias), elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia (queda no número de plaquetas).

Segundo o Manual Técnico da Gestação de Alto Risco, do Ministério da Saúde, essa condição pode levar a complicações severas, como insuficiência renal, rotura de hematoma hepático, lesão pulmonar e síndrome de angústia respiratória, sendo necessário, em alguns casos, suporte ventilatório para a mãe. Os sintomas da síndrome HELLP incluem:

▪️ Náuseas e vômitos;

▪️ Dor de cabeça intensa;

▪️ Dor abdominal, especialmente no lado direito;

▪️ Inchaço e retenção de líquidos.

O único tratamento eficaz é o parto imediato, independentemente da idade gestacional do bebê, pois a continuidade da gravidez pode agravar o quadro da mãe e aumentar os riscos de complicações fatais.