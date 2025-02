Taylor Swift é vaiada no Super Bowl e Trump ironiza; 'Noite difícil'

Em 2024, Taylor Swift apoiou Kamala Harris na corrida presidencial contra o republicano - Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump fez um comentário irônico nas redes sociais direcionado a cantora Taylor Swift, após ela ser vaiada no Super Bowl, em evento da final do campeonato de futebol americano, que aconteceu na noite deste último domingo, 9.

“A única que teve uma noite mais difícil que o Kansas City Chiefs foi Taylor Swift. Ela foi VAIADA no Estádio. MAGA é muito implacável!”, escreveu o republicano em postagem em sua rede social, Truth Social.

Na publicação Trump usa o termo MAGA, ao atribuir as vaias a seus apoiadores. A palavra se refere ao movimento “Make America Great Again”, traduzido como “Faça a América Boa de Novo”, um dos principais slogans de sua campanha desde seu primeiro governo.

Em 2024, durante a corrida eleitoral, Donald Trump, então candidato, disse que “odiava” a cantora, em uma publicação também no Truth Social, após a declaração pública de Taylor de apoio à ex vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que também concorria ao cargo de presidência em disputa com o republicano.

Atualmente, Taylor Swift vive um relacionamento com atleta Travis Kelce, do time Kansas City Chiefs que estava na final. Ela costuma acompanhar os jogos do campeonato do parceiro. O time de Travis Kelce acabou sendo derrotado na partida.

Donald Trump foi o primeiro presidente dos EUA em exercício a comparecer em um jogo do Super Bowl, durante a execução do hino nacional sua imagem apareceu no telão, ele foi aplaudido e vaiado ao mesmo tempo.