Ivete canta 'Do Pau Miúdo Não' para ícones da Axé e viraliza; assista

Ivete Sangalo canta hit do pagodão baiano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo não cansa de protagonizar momentos divertidos e descontraídos. Dessa vez, ela provou que acompanha os novos hits do pagodão baiano ao cantar ‘Do Pau Miúdo Não’, sucesso que viralizou nas redes. O momento foi registrado durante a festa de aniversário da artista na noite dessa terça-feira, 27.

A música, interpretada por Mauricio Mota, conhecido como Tinno Flow, brinca com o nome do bairro Pau Miúdo, em Salvador, e começou a ganhar força recentemente, mas foi originalmente lançada em 2014, quando ele tinha apenas 16 anos e era vocalista da banda B-Boys.

Ivete reuniu familiares e amigos em uma festa intimista no bairro do Rio Vermelho. A festa contou com apresentações de Durval Lelys e Alexandre Peixe, além da presença de Daniela Mercury, Rita Batista, Carla Perez e Dito Espinheira.

Veja o momento

ai a cara da Daniela descobrindo a obra Pau Miúdo na voz de Ivete Sangalo 🗣️🗣️🗣️pic.twitter.com/mp3Q2oYN7V — BCharts (@bchartsnet) May 28, 2025

Sucesso nas redes sociais

A música começou a viralizar no TikTok há cerca de um mês. O intérprete teve acesso à música por meio do compositor Hugo Bass e se divertiu com o duplo sentido com o nome do bairro.

O sucesso repentino da música nas redes sociais pegou o artista de surpresa e, inicialmente, ele não levou a repercussão a sério. Mas a adesão de grandes artistas, como Ivete Sangalo, e influenciadores à brincadeira surpreendeu Tinno, que percebeu a potência do hit na internet.

Ao g1, ele disse que ficou “sem palavras” com o sucesso. “[Estou] Muito feliz de ver os artistas, os blogueiros fazendo e dando força à música. Isso mostra o quanto a [canção] não tem validade, não tem data de vencimento, é atemporal, já que depois de 10 anos ela viralizou”, falou.

O artista relembrou que o hit chegou a repercutir em Salvador na época do lançamento, mas não tomou a proporção atual. Para Tinno, as redes sociais potencializaram muito o alcance da música, que hoje voltou a ser o “carro-chefe” da carreira dele.

“Do nada começou a chegar vídeos, […], mas achei: 'ah, a galera está levando mais na resenha, deve ser uma coisa tranquila'. Aí, há um mês comecei a ver que começou a tomar uma proporção muito grande, muita marcação no Instagram [e] hoje acho que já dá quase 50k [mil] vídeos no TikTok. [Fico] feliz, feliz de verdade”, comemorou.