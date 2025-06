Ivete Sangalo recebe declaração do marido ao completar 53 anos

Ivete e Daniel estão juntos há 16 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo recebeu uma declaração de amor especial ao completar mais um ano de vida nesta terça-feira, 27. Marido da cantora, o nutricionista Daniel Cady fez um post em seu perfil do Instagram e compartilhou registros inéditos ao lado da artista baiana.

“Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia”, iniciou ele na legenda da publicação.

“Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor. Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor”, reforçou Daniel.

“Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que a vida continue te abençoando com saúde, luz e felicidade. Estarei sempre aqui, ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando, hoje e sempre. Feliz aniversário, minha passarinha”, concluiu ele, que é pai dos três filhos da famosa: Marcelo, Marina e Helena.

Homenagem da equipe

Engana-se quem pensa que Ivete só recebeu declaração de amor do marido. Os funcionários da cantora fizeram uma homenagem especial para a artista e produziram um vídeo com a narração da cantora Preta Gil.

No texto, a filha do cantor Gilberto Gil resume Ivete como amor e reforça que a cantora é amiga, parceira, esposa, mãe e sempre está disposta a abraçar e oferecer palavras carinhosas para os amigos, fãs e familiares.

“Hoje é DIA DE IVETE… E tudo o que a gente quer é te desejar aquilo que você espalha por aí todos os dias: amor — e muita, muita música! Feliz aniversário, Veveta! Obrigado por ser inspiração. Que seu caminho seja sempre de luz — e que nunca faltem palcos, festas e alegrias na sua vida! Do seu #TimeIESSI que te admira todos os dias!”, escreveram na legenda da publicação.