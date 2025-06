Amigo de Preta Gil, Gominho revela burocracias em tratamento: “Paciência"

Preta Gil e Gominho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Amigo íntimo da Preta Gil, o apresentador Gominho atualizou o estado de saúde da cantora, que está passando por uma nova etapa do tratamento contra o câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, nos Estados Unidos. Em uma entrevista recente, ele deu detalhes da espera e da força da artista.

“Ela está fazendo esse para ver se poderá entrar em um tratamento experimental, que vai ser em Washington ou em Nova York, mas vai ser lá nos Estados Unidos. Preta realmente está mais quietinha, ela quer ficar mais quieta neste momento”, disse Gominho à Quem.

O influenciador ainda revelou que em breve também vai viajar para se juntar à amiga. “Ela está bem, nossos amigos e a família dela, a Bela e a Flor (Gil, irmã e sobrinha) também estão por lá. Como estou trabalhando, fazendo TVZ, assim que acabarem meus compromissos profissionais também viajo para Nova York para ficar com Preta. A gente vai se revezando”, explicou.

De acordo com Gominho, Francisco Gil, filho de Preta, e Duh Marinho, outro grande amigo dela, também farão parte dessa jornada: “É muito estranho ficar longe, porque estou com ela desde o começo dessa batalha, e estou morrendo de saudade. Mas Preta quis que eu ficasse aqui trabalhando também, e a nossa rede de apoio está cada vez mais firme”, afirmou o ator.

Desejo de ficar curada

Na oportunidade, Gominho falou sobre a vontade de Preta de ficar curada. “A força dela para com a vida é muito natural, ela nem projeta as outras possibilidades. É uma coisa de ir para frente, de ir e vai e vai”, apontou.

O amigo de Preta ressaltou que ela “está sempre inspirando e fazendo a gente aprender até em uma situação delicada como essa. A gana dela de viver, de estar presente, de se sentir viva e de correr atrás do dela é um exemplo para mim”, revelou.

Obviamente tem a gana de viver dela, mas tem também a paciência. Eu vejo coisas normais que ela passa, de burocracias às vezes chatas, de hospital e não sei se teria essa paciência. Mas acho que nada mais Preta do que isso, essa vontade de viver. Gominho - apresentador

Apartamento emprestado

A artista está em um apartamento emprestado por um poderoso publicitário em Nova York, segundo o site Terra. Para a viagem, uma pessoa próxima teria pago a passagem para uma acompanhante da cantora na classe executiva.

Médicos estão otimistas

Preta Gil tem se submetido a uma série de exames e consultas médicas para encontrar o melhor protocolo terapêutico a ser seguido. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, as consultas realizadas até o momento foram positivas e trouxeram otimismo à equipe médica.

Um dos médicos responsáveis pelo acompanhamento de Preta identificou uma mutação genética específica e já sugeriu um tratamento direcionado, mas, para iniciar esse novo protocolo, será necessário aguardar os resultados de novos exames, que devem ocorrer entre uma a duas semanas.

Esses exames serão fundamentais para determinar se Preta Gil será elegível para o novo tratamento. Durante esse período de avaliação, a cantora tem contado com o apoio incondicional de sua rede de amigos e familiares, que estão ao seu lado nesse momento delicado.

Na semana passada, Preta estava em Washington, onde passou por uma série de exames para confirmar a viabilidade do novo protocolo de tratamento.

Entenda o quadro de saúde de Preta Gil

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal, uma doença que acomete o cólon e o reto, partes do intestino grosso. A cantora iniciou um tratamento com sessões de quimioterapia e radioterapia logo após a descoberta. Em agosto de 2024, passou por uma cirurgia para remover os tumores.

No entanto, exames posteriores indicaram que o câncer havia se espalhado para quatro outras regiões do corpo, o que exigiu a retomada do tratamento. Atualmente, a cantora segue sob monitoramento médico contínuo.

Tratamento no exterior

No fim de março, a cantora já havia anunciado no programa Domingão, da TV Globo, que viajaria para o exterior para continuar o tratamento. Segundo ela, a decisão foi tomada após o esgotamento das possibilidades no país.

“Sou grata por poder passar por tudo isso recebendo o tratamento com dignidade. Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no Exterior, e é para lá que eu vou”, disse.

Preta também reconheceu o privilégio de poder buscar alternativas fora do Brasil e demonstrou otimismo quanto ao futuro.

“Quero voltar para cá curada e poder retomar tudo o que eu amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente”, afirmou.