Atriz faz vaquinha de valor milionário para congelar corpo do filho

Clare McCann surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira, 26, ao anunciar que estava fazendo uma vaquinha para realizar o processo de criogenia para preservar o corpo de seu filho Atreyu McCann, que faleceu aos 13 anos de idade.

A atriz australiana, de 32 anos, fez um post em seu perfil do Instagram e afirmou que essa é a última chance de preservar o corpo do adolescente. “Só temos mais uma chance de preservar criogenicamente o corpo dele nos próximos 7 dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer”, disse ela.

No valor final a loira colocou a meta de R$ 1 milhão, porém só atingiu apenas 2% da meta, em torno de R$ 36 mil. Clare também compartilhou o link para doação em seu perfil do Instagram, a fim de receber a ajuda de seus fãs.

Mas afinal, o que é a criogenia?

A criogenia é um processo ainda em fase de estudos, que consiste em armazenar corpos humanos em baixas temperaturas com o auxílio do nitrogênio líquido. A ideia é preservar as células e os tecidos do corpo após a morte, impedindo o processo natural de decomposição.

Apesar de ser uma técnica conhecida, alguns cientistas não recomendam o processo, pois ainda não há comprovação de formas para reaver o corpo e sua rede neural de forma segura, ressuscitando as pessoas após anos.

Causa da morte do jovem

Apesar de não ter revelado a data da morte do garotinho, Clare anunciou o falecimento dele na última sexta-feira, 23 de maio de 2025. No texto, ela elogiou o herdeiro e não deu muitos detalhes sobre a causa do óbito.

Entretanto, nesta segunda-feira, 26, a loira revelou que o menino tirou a própria vida por causa do bullying que sofreu. “Isso não foi culpa dele. Ele foi abandonado pelo sistema, pois sofreu uma quantidade terrível de bullying”, disparou.

Busque ajuda

Em caso de pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o Centro de Valorização da Vida (CVV), que funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados, através do telefone 188, por e-mail, chat ou pessoalmente. Se preferir, busque um posto de atendimento mais próximo de você através do link: https://cvv.org.br/.