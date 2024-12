Ivete reage a vídeo de beijão em Daniela Mercury: "Botei a língua"

Ivete Sangalo e Daniela Mercury apareceram em vídeo - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo e Daniela Mercury chamaram a atenção dos seguidores por aparecerem em um vídeo dando um beijão. Elas protagonizaram o momento na gravação do audiovisual Rainha do Axé, gravado na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. O evento foi em celebração aos 40 anos do Axé.

No trecho do vídeo, Daniela intima a convidada especial: "Há 10 anos atrás, quando eu casei com o Malu, você disse que era minha fã. E aí?". A amiga, então, logo deu um beijo na cantora.

"Eu nunca tinha beijado porque Malu não deixava. Eu posso dizer agora que eu já peguei. Não foi culpa dela viu Malu, fui eu que agarrei ela. Eu botei a língua, foi uma loucura", brincou Ivete.

A esposa de Daniel Cady também aproveitou a oportunidade para fazer elogios a Daniela e destacar sua importância para música baiana e nacional.

"Acho que você é uma das maiores artistas desse país, completando 40 anos, recomeçando, porque é um fogo no corpo que essa mulher tem. Rainha! E foi quem começou uma estrada que nos mostrou, as outras cantoras da Bahia, que era possível a gente fazer a coisa direito. E essa bichinha já me... Segurou muito minha mão muitas vezes e eu sou fã dela pra caralho. Eu sou fã, porra", completou.