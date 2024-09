Jammil anuncia convidados para show gratuito com gravação audiovisual

Shows começam a partir das 18h - Foto: Edgar de Souza

A banda Jammil e Uma Noites anunciou os convidados para o show no dia 08 de setembro (domingo), a partir das 15h, na Ponta de Humaitá. O projeto contará com uma gravação do audiovisual do grupo.



As bandas Olodum e Filhos de Jorge, os cantores Jau, Robson Morais (Banda Mel) e Jhaca e a dupla sertaneja Bruninho e David são as participações confirmadas para a edição especial do “Vamos Ver o Pôr do Sol”.



O show gratuito inaugura o primeiro final de semana do Festival da Primavera da Prefeitura de Salvador, e marca ainda a celebração pelo dia de Nossa Senhora do Monte Serrat.



O repertório será dedicado a homenagear não somente a história do Jammil, responsável por lançar hits atemporais na memória afetiva dos brasileiros, mas também uma celebração ao Axé Music, que completa 40 anos em 2025.



Rafa Barreto, líder da banda, já está ensaiando uma série de canções que marcam a trajetória do gênero musical baiano de diversas fases e imortalizados pelas mais diversas vozes dos artistas do Axé.

Somado a isso, os clássicos do Jammil ganham uma roupagem especial para o dia. “Pra te Ter Aqui”, “Milla”, “Outdoor”, “Ê Saudade”, “Minha Estrela”, “Praieiro”, “Colorir Papel” e “Celebrar” se unem às mais recentes.

SERVIÇO

Vamos Ver o Pôr do Sol - Jammil

Ponta de Humaitá

08/09, às 15h

Grátis