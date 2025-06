Juliana Ribeiro faz show para lançar “Canto”, música de Nelson Rufino

Para Juliana, a canção representa um marco em sua trajetória - Foto: Divulgação | Tetê Marques

Além das tradicionais rezas dedicadas a Santo Antônio, o dia 13 de junho também será marcado pelo show Canto, da cantora e compositora Juliana Ribeiro, que acontece às 20h no Teatro Sesi Rio Vermelho.

O título do espetáculo é homônimo à canção de mesmo nome, composta especialmente para Juliana pelo sambista Nelson Rufino. Apesar de lançada em maio, Canto terá sua primeira apresentação pública neste show.

O evento também marca o lançamento do clipe making of da gravação da música, realizada no Carranca Estúdio, com direção da cineasta Lindwe Aguiar e produção da Ogunjá Filmes. “Primeiro a gente lança esse clipe, e aí depois vem o show com o lançamento da canção em primeira mão. A ideia é criar uma atmosfera, criar um espetáculo mesmo, como a música merece”, explica a artista.

Segundo Juliana, o desejo de gravar uma canção escrita por Nelson Rufino, um dos maiores nomes do samba da Bahia, era antigo.

Fazia um certo tempo que eu queria gravar uma música do mestre Nelson. Depois de um tempo, marcamos e ele veio aqui em casa. Ele estava nervoso, eu também. É um momento de adrenalina, de muita emoção. Muitas coisas envolvem o ato de mostrar uma canção — porque ele pode ter feito a melhor música do mundo e, ainda assim, ela não me tocar como intérprete. Então é se jogar no desconhecido

Mas o impacto foi imediato. Ao ouvir a canção, a emoção tomou conta da artista. “Chorava, emocionadíssima, me tremendo. E aí virei pra ele e perguntei: ‘Mas que música é essa?’ Ele respondeu: ‘Essa é Canto. Essa música eu fiz para o seu canto’”, conta.

Amor à primeira audição

| Foto: Divulgação | Tetê Marques

Para Juliana, a canção representa um marco em sua trajetória. “Essa música reafirma meus 23 anos de carreira. Eu realmente não esperava uma letra como essa, feita para o meu canto – ou seja, aquilo que meu canto reflete no compositor, no outro. Há um ano estou no doutorado, escrevendo sobre cantoras negras e trans. E aí vem alguém e fala do meu canto, enquanto eu estou me propondo a falar do canto de outras mulheres, na minha terra... É como uma afirmação”, conclui.

A gravação de “Canto” conta com arranjo orquestral assinado por Ruan de Souza, que transita com fluidez entre o samba afro e o samba de roda. Ruan também assina a direção musical e toca violão, cavaco e viola machete. O time de músicos reúne ainda Sebastian Notini na percuteria, Beto Martins na bateria e Fabrício Cyem no baixo. Destaque especial para o naipe de sopros feminino: Berta Pitanga (flauta), Vanessa Melo (clarineta) e Rosa Denise (trombone).

Além de cantora, Juliana Ribeiro é historiadora e doutoranda em Cultura e Sociedade, com uma trajetória acadêmica que dialoga com sua vivência artística.

“Toda a minha carreira acadêmica vem para fortalecer minha atuação artística”, explica Juliana. “Quando fui fazer o mestrado, foi para entender melhor o que eu cantava, estudar repertório, ampliar minha performance. O doutorado é a mesma coisa. Vem dessa minha inquietação, desse meu carinho pelo palco”, conclui.

Juliana Ribeiro: “CANTO” / Amanhã, 20h / Teatro SESI Rio Vermelho / R$ 50 R$ 25 / Vendas: Sympla

