Morre Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, aos 82 anos

Wilson foi o responsável por canções como 'Surfin' U.S.A.', 'I Get Around' e 'Don't Worry Baby' - Foto: Reprodução | Site oficial de Brian Wilson

Brian Wilson, vocalista e fundador dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, por meio dos perfis oficiais do artista nas redes sociais.

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo", diz o comunicado assinado por seus filhos.

Compositor de alguns dos maiores sucessos do rock dos anos 1960, Wilson foi o responsável por canções como 'Surfin' U.S.A.', 'I Get Around', 'Don't Worry Baby', 'California Girls' e 'God Only Knows' — esta última, considerada por Paul McCartney como "a melhor música já escrita". As harmonias vocais e os arranjos inovadores foram marcas da sua produção musical.

Brian enfrentava problemas de saúde mental há mais de seis décadas. Em 2024, seus empresários anunciaram que ele havia sido diagnosticado com um "grave distúrbio neurocognitivo", quadro semelhante à demência. Ele também conviveu com a esquizofrenia, o que impactou sua trajetória artística e pessoal.

Nascido em 1942 na cidade californiana de Inglewood, Brian fundou os Beach Boys em 1961 ao lado dos irmãos Dennis e Carl Wilson, do primo Mike Love e do amigo Al Jardine. O grupo ajudou a definir a sonoridade da música pop norte-americana com seu estilo ensolarado, letras sobre juventude e surf e vocais elaborados.

O álbum Pet Sounds, lançado em 1966, não teve sucesso comercial imediato, mas foi aclamado pela crítica e se tornou influência direta para o disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Após esse período, os problemas psicológicos de Brian se intensificaram.

Seu projeto mais ambicioso, o disco Smile, levou 44 anos para ser finalizado. Lançado apenas em 2011, o álbum era visto como uma obra-prima inacabada e virou símbolo das batalhas internas do músico.

A carreira dos Beach Boys foi marcada por disputas legais, inclusive sobre o uso do nome do grupo, que ficou com Mike Love. Dennis morreu afogado em 1983 e Carl faleceu em 1998, vítima de câncer.

Paralelamente, Brian manteve uma carreira solo com apresentações em teatros e festivais. Ele veio ao Brasil em 2004, quando apresentou faixas do disco Smile e sucessos dos Beach Boys.

Sua história foi retratada no documentário Brian Wilson: Long Promised Road (2021) e no filme Love & Mercy (2014), estrelado por John Cusack e Paul Dano. Entre seus últimos trabalhos musicais estão o álbum instrumental At My Piano (2021) e o ao vivo Brian Wilson and Friends (2016).

Brian Wilson deixa sete filhos. Sua esposa, Melinda Kae Ledbetter, faleceu em 2024.