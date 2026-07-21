Lazzo Matumbi reúne BaianaSystem, Rachel Reis e BNegão em Salvador

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Um encontro entre diferentes gerações da música baiana e brasileira promete movimentar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves nesta sexta-feira, 24. O cantor e compositor Lazzo Matumbi apresenta o espetáculo "Matumbi Canta a Bahia", show que será registrado para um projeto audiovisual e reunirá no palco convidados como BaianaSystem, BNegão, Rachel Reis, Ravi Lobo e o Coro MULTIVOX.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

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Com direção artística de Manno Góes e direção musical de Ubiratan Marques, a apresentação propõe uma viagem pela riqueza musical da Bahia, aproximando artistas que ajudaram a consolidar a identidade sonora do estado de nomes que vêm renovando essa tradição na cena contemporânea.

O repertório presta homenagem a ícones como Dorival Caymmi e Novos Baianos, além de revisitar composições marcantes da carreira de Lazzo Matumbi, em um espetáculo que combina música, performance e elementos visuais.

Encontro de diferentes gerações

Entre os destaques da noite está o BaianaSystem, grupo que se tornou referência nacional ao misturar guitarra baiana, reggae, dub, música eletrônica e ritmos afro-baianos. Reconhecida por seus shows de forte impacto visual e sonoro, a banda ajudou a ampliar a projeção da música produzida na Bahia em festivais nacionais e internacionais.

A cantora Rachel Reis, um dos principais nomes da nova geração da música baiana, também integra o espetáculo. Dona de um repertório que transita entre MPB, samba, reggae e pop, a artista ganhou destaque nacional ao incorporar referências da cultura baiana a uma sonoridade contemporânea.

Representando o hip-hop brasileiro, BNegão leva ao palco sua trajetória iniciada nos anos 1990 e marcada pela mistura de rap, samba, funk, reggae e música brasileira. Fundador do Planet Hemp, o artista é considerado uma das principais referências da cultura urbana no país.

Já Ravi Lobo, nascido no bairro da Liberdade, em Salvador, representa a força da nova cena do rap baiano. Suas composições abordam temas ligados à identidade negra, ancestralidade e periferia, consolidando o artista como uma das vozes em ascensão da música produzida no estado.

A apresentação contará ainda com a participação do Coro MULTIVOX, responsável por ampliar a proposta coral do espetáculo e enriquecer os arranjos preparados especialmente para a gravação.

Homenagem à música da Bahia

Com mais de quatro décadas de carreira, Lazzo Matumbi é considerado uma das principais vozes da música negra brasileira. Sua trajetória está diretamente ligada à valorização da cultura afro-baiana e à difusão de ritmos como samba-reggae, ijexá e reggae, influenciando diferentes gerações de artistas.

Ao longo da carreira, o cantor lançou sucessos como "Alegria da Cidade", eternizada por Margareth Menezes, além de clássicos como "Me Abraça e Me Beija" e "14 de Maio". Também realizou apresentações em mais de 30 países, levando a música baiana para palcos internacionais.

Espetáculo será gravado

Além do show, "Matumbi Canta a Bahia" servirá como base para um projeto audiovisual. A produção é assinada pelas empresas TPM e Dazzani.

A montagem contará com coreografias de Nildinha Fonsêca, cenografia assinada por Lorena Peixoto e intervenções visuais do VJ Gabiru, reunindo música, dança e projeções em uma celebração da diversidade cultural baiana.