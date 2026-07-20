OSBA fecha temporada no TCA com Rachel Reis e Ruan Vitor Vaqueirinho

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A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) encerra, neste sábado, 25, às 20h, a programação do projeto "OSBA de Volta ao TCA" com o Concerto do Amor, espetáculo que celebra os diferentes significados do afeto por meio da música, da dança e do teatro.

A apresentação acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, reunindo artistas de diferentes gerações e linguagens em uma homenagem à produção cultural baiana.

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Os ingressos começam a ser vendidos na terça-feira, 21, a partir das 14h, simultaneamente pela plataforma Sympla e na bilheteria da Concha Acústica do TCA. As entradas custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, que também assina a direção musical ao lado de Manno Góes, o concerto terá direção artística de Elísio Lopes Jr. e contará com participações especiais de Assucena, Rachel Reis, Rosa Passos e Ruan Vitor Vaqueirinho.

O espetáculo também receberá o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), além das participações do ator Leandro Tranquilino e da montagem "Se Acaso Você Chegasse", com Maria Menezes como mestre de cerimônias.

A proposta do concerto é apresentar canções marcadas por diferentes interpretações sobre o amor, explorando temas como encontros, saudade, afeto, pertencimento e identidade. A iniciativa reúne música sinfônica, dança e teatro em uma única apresentação, valorizando a diversidade artística produzida na Bahia.

Retorno da OSBA à Sala Principal do TCA

O Concerto do Amor encerra a série "OSBA de Volta ao TCA", criada para celebrar o retorno da orquestra à Sala Principal do Teatro Castro Alves após o início da fase de Operação Teste do espaço.

A programação começou no dia 4 de julho com o Concerto da Folia, seguido pelo Concerto das Cidades, em 12 de julho, e pelo Concerto Afro, realizado em 18 de julho. Cada espetáculo abordou um tema diferente relacionado à identidade e à cultura baiana, reunindo artistas convidados de diversas áreas.

Segundo a organização, a série integra a fase de testes técnicos e operacionais da Sala Principal do TCA, etapa necessária antes da retomada definitiva das atividades. A previsão é que esse período de Operação Teste seja mantido até fevereiro de 2027.

Transmissão ao vivo

Assim como ocorreu nas apresentações anteriores, o Concerto do Amor será transmitido ao vivo pela TVE Bahia e pelo canal oficial da OSBA no YouTube, permitindo que o público acompanhe o espetáculo de qualquer lugar.

O projeto "OSBA de Volta ao TCA" conta com patrocínio da CAIXA e busca celebrar o reencontro entre a principal orquestra do estado, o Teatro Castro Alves e o público baiano, em uma programação que destaca diferentes expressões da cultura local.