Luto na música: sertanejo morre aos 31 anos em acidente na BR-277 - Foto: Reprodução

O músico sertanejo Luís Sabater, de 31 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 30, após se envolver em um trágico acidente de carro no bairro Cajuru, em Curitiba. O acidente aconteceu por volta da 1h da manhã, no km 78 da BR-277, sentido crescente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o artista dirigia um Volkswagen Nivus quando colidiu na traseira de outro veículo, perdeu o controle da direção, atingiu uma mureta e capotou. Luís não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro motorista envolvido não teve ferimentos.

Conhecido no cenário sertanejo por acompanhar artistas em shows e gravações, Luís Sabater vinha trabalhando com o cantor Rafa Maya em novos projetos. Rafa usou as redes sociais para prestar homenagem:



“Perdemos um grande amigo e companheiro de estrada. Que sua luz continue a brilhar onde estiver. Até breve, amigo”, escreveu, emocionado.

Fãs e amigos também se manifestaram, lembrando o talento, o carisma e o entusiasmo do músico com os novos planos. “Triste demais! Tão novo, pessoa do bem, tocou no meu casamento”, comentou uma seguidora.