Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre 3 anos da morte da filha

Marília Mendonça morreu há 3 anos - Foto: Divulgação

A mãe de Marília Mendonça surpreendeu ao comentar sobre os três anos da morte da cantora. Ruth Moreira compartilhou que a terça-feira, 5, é apenas mais um "dia normal" para ela.

Em uma conversa ao portal LeoDias, a mulher explicou que a data não é especialmente mais difícil que as outras. "Para mim é como se fosse um dia normal, um dia comum", falou.

"Porque, às vezes, pros fãs, essa data é um dia muito triste, mas pra mim, que sou mãe, que todos os dias quando eu abro a porta do meu quarto e vejo o quarto dela vazio, todos os dias isso dói em mim, sabe? Hoje não é diferente dos outros dias", declarou ainda.

Dona Ruth também comentou sobre como a saudade da filha é sentida diariamente e em detalhes.

"Talvez seja um dia diferenciado para o mundo, né? Que presta homenagem, que sente muita falta. Mas, para mim, todos os dias eu sinto falta dela no sorriso do Léo. Eu sinto falta dela quando o Léo me abraça. Porque é um filho sem mãe e uma mãe sem a filha", desabafou.