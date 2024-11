Após susto, Inês Brasil se compara a Marília Mendonça; entenda

Inês Brasil se envolveu em mais uma polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Inês Brasil se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, ela surpreendeu ao menos seis contratantes ao comunicar que não estaria nos eventos em que foi contratada. Isso porque a cantora passou por uma turbulência em um voo, em que ela classificou como uma experiência de quase morte, e comparou o momento à situação que resultou na morte de Marília Mendonça.

Leia também:

>> Narcisa e Inês Brasil chocam com declarações sexuais: "Grande é pouco"

>> Nua, Inês Brasil se masturba em show na Bahia

>> De suposto filho de Gugu a ex-ator morto na BA: veja o que bombou

A artista deu mais detalhes do sufoco a um dos contratantes. A coluna de Gabriel Perline, da Contigo!, teve acesso aos áudios, onde Inês Brasil conta detalhadamente tudo o que sentiu durante a viagem aérea. Na gravação, ela diz que, com o piloto, havia 10 pessoas no avião.

“[...] A gente não esperava que ia ser um avião pequeno, de porte pequeno, que os contratantes colocaram a gente. E vou entregar na mão de Deus. E eu estou com trauma aqui. Eu já tinha turbulências em outros aviões, então vai juntando, vai juntando. Chega em um momento ou você para de estar naquele negócio [...] Não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que compra nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu não vou mais pegar avião, só se for mesmo do poder de Deus. Mas eu não pego, porque isso quase que me dá um derrame”, disse Inês.

A artista disse também que marcou uma consulta com o psiquiatra e que vai pagar o valor que recebeu dos contratantes. “Vou mostrar o laudo para vocês. [...] Eu comprei meus remédios, então eu estou dando um pouquinho de dinheiro a cada um e não estou tendo dinheiro para pagar rápido a vocês [...] Pelo amor de Deus, me perdoa. Tenha paciência. O dinheiro vai entrar, eu vou dando tudo para vocês. Eu vou pagar a você e aos outros quatro ou cinco que eu estou devendo”, acrescentou.

Na oportunidade, o rapaz sugeriu a Inês que ela fosse do Rio de Janeiro para Santa Catarina de ônibus, mas ela não concordou. “Quando é mais de cinco horas no ônibus eu não aceito ir. Eu não vou. Eu não gosto, desculpa. Me perdoa”, continuou.

A assessoria da cantora disse que ela ainda não conseguiu assimilar tudo o que aconteceu e que se compara a Marília Mendonça. “Avisando os contratantes, infelizmente ela não está com o valor para devolver todos os shows, mas aos poucos está enviando já para eles. Foram cancelados 6 eventos”, garantiu.

A equipe dela disse também que “a maior preocupação agora é com a saúde mental da artista que está debilitada e com esse pânico. Ela fica se lembrando dos momentos difíceis dentro do avião e o que vem na cabeça dela foi a Marília Mendonça que infelizmente passou por isso também. Então, ela pede aos fãs que orem para que ela passe por essa fase e irá devolver todo o valor que foi creditado aos eventos”.