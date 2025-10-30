Menu
PRONUNCIAMENTO

Márcio Victor expõe chantagem em caso envolvendo destruição de Airbnb

O cantor ainda confessou que foi vítima de difamação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/10/2025 - 16:25 h
O cantor deu sua versão do fato que viralizou na web
O cantor deu sua versão do fato que viralizou na web -

Márcio Victor quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o boato de que teria destruído um apartamento alugado nesta semana. O cantor emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira, 30, através de sua equipe jurídica e revelou ao Portal A TARDE que foi vítima de uma tentativa de chantagem por parte da proprietária do imóvel.

“O artista locou regularmente um apartamento por meio da plataforma Airbnb, em seu próprio nome, com pagamento integral e dentro das normas da plataforma. Ao término da estadia, o imóvel foi entregue em condições normais de uso, havendo apenas a sujeira natural decorrente da ocupação, devidamente coberta pela taxa de limpeza já incluída no valor da locação”, explicaram.

Os advogados alegaram que a dona do apartamento exigiu um pagamento indevido quando descobriu a identidade do artista. “A controvérsia teve início quando a proprietária do imóvel descobriu a identidade do hóspede e passou a exigir indevidamente o pagamento de R$ 20.628,90, ameaçando divulgar notas e imagens manipuladas, não condizentes com a real situação do imóvel, à imprensa, caso o cantor não cedesse à chantagem”, afirmaram.

“[...] Trata-se, portanto, de uma clara tentativa de difamar e explorar a imagem pública de um artista querido e respeitado, transformando um episódio trivial de hospedagem em um espetáculo midiático. Márcio Victor repudia veementemente toda e qualquer forma de calúnia, difamação e chantagem, reafirmando sua trajetória de mais de duas décadas de carreira pautada pela ética, respeito, alegria e compromisso com o público”, completou a nota.

Por fim, a equipe do baiano garantiu que tomará as devidas medidas cabíveis contra os responsáveis por divulgar as informações falsas na mídia, a fim de tentar prejudicar a imagem dele diante dos fãs e admiradores.

“O corpo jurídico de Márcio Victor, representado por Habib Advocacia, adotará as medidas legais cabíveis para responsabilizar os envolvidos pela propagação de informações falsas e resguardar a imagem e a honra de um dos artistas mais respeitados do país. Márcio Vítor reforça o amor pelo seu público e pela arte, ao tempo em que destaca sua confiança na Justiça brasileira e manifesta seu repúdio à divulgação de informações sem a devida apuração”, concluíram.

x