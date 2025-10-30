Prejuízo de R$ 20 mil: Márcio Victor deixa rastro de destruição em apê

Cantor deu um prejuízo que chega a R$ 20 mil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Márcio Victor está no centro de uma polêmica. O vocalista da banda Psirico se envolveu em uma polêmica após uma passagem por São Paulo para uma série de shows. Ele é acusado de deixar um verdadeiro rastro de destruição ao se hospedar em um apartamento na capital paulista. O prejuízo chega a R$ 20 mil.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Márcio Victor, tinha uma série de eventos profissionais na cidade, e ao menos um assessor fecharam uma acomodação na região da República por meio de uma plataforma de hospedagem.

Ele saiu do apartamento na madrugada de sexta para sábado, 25, e deixou o local com bastante sujeira, bagunça e prejuízos à dona do imóvel. A proprietária Cristina Vaz disse que o cantor recebeu amigos e realizou uma “festa” com direito a muita bebida e até drogas, que resultou em um prejuízo que chega a R$ 20 mil.

“Eles entraram em contato falando que iam fazer uma ‘reunião’ no apartamento, mas deram uma festa. Não tenho problema com isso, desde que não quebre nada”, disse Cristina à coluna. “Eu recebo pessoas que fazem festas, jantares, mas são pessoas ‘normais’, não foi isso que aconteceu agora. Até as panelas eles queimaram”, disparou.

A proprietária disse ainda que fez reclamações contra Márcio Victor à plataforma de hospedagem, que chegou a banir o artista. “Ele quebrou todas as regras. Eles fumaram dentro de casa, quebraram as coisas, deixaram as coisas sujas… Eles acham que podem fazer o que eles querem?”, reclamou.

Restos de comida, lixo acumulado, louça suja e equipamentos domésticos quebrados ou danificados foram alguns dos problemas encontrados por Cristina, que precisou cancelar hospedagens posteriores para organizar o apartamento. A conta para colocar o apartamento em ordem chegou a um total de R$ 20.628,90, afirmou a proprietária.

Ainda de acordo com Cristina Vaz, o cantor se prontificou a bancar pelo prejuízo, mas que até agora, nada foi pago. “Ele quis simplificar a situação e falou para que eu analisasse o valor do prejuízo que eles iriam pagar”, contou a dona do imóvel, que seguiu: “Mas acho que ele não levou em consideração que ia ficar quase 20 mil… O problema é que teve as hospedagens [canceladas] também e ficaram enrolando. No final das contas, não pagaram. A gente só pode acionar o seguro da plataforma após a recusa do hóspede. A plataforma me reembolsou parcialmente”.

Pronunciamento

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a assessoria do artista disse que a acusação é “inverídica e motivada por quem buscava chantagear e se locupletar indevidamente, em prejuízo do artista, vítima inequívoca da situação”.

Ele afirmou que alugou “regularmente um apartamento por meio da plataforma Airbnb, em seu próprio nome, com pagamento integral e dentro das normas da plataforma”, e que o imóvel foi devolvido “em condições normais de uso, havendo apenas a sujeira natural decorrente da ocupação”.

De acordo com a nota, o impasse teria começado quando a proprietária descobriu a identidade do cantor e passou a exigir o pagamento de R$ 20.628,90, sob ameaça de divulgar “notas e imagens manipuladas, não condizentes com a real situação do imóvel”. O texto destaca ainda que a cobrança oficial registrada na plataforma foi de R$ 5.909,90, valor bem inferior ao noticiado, e que a nota fiscal apresentada foi emitida por uma empresa da própria locadora, “figurando, simultaneamente, como prestadora e tomadora do serviço”.

A defesa classificou o episódio como “uma clara tentativa de difamar e explorar a imagem pública de um artista querido e respeitado” e afirmou que adotará as medidas legais cabíveis.