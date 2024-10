Margareth Menezes relança álbuns clássicos de carreira no streaming

Margareth Menezes está fazendo relançamento de clássicos - Foto: Divulgação

Margareth Menezes vai lançar em breve dois trabalhos fundamentais para a sua carreira e ainda inéditos no streaming. Em pleno mês em que a artista celebra mais um ano de vida, a famosa faz o relançamento de 'Margareth Menezes', seu primeiro álbum de carreira, lançado em 1988, e 'Elegibo', de 1992, nos dias 13 e 20, respectivamente.

Leia Mais:

>>> Fora do Carnaval 2025? Margareth Menezes faz revelação inédita

>>> Olívia Santana avalia desempenho do PCdoB nas eleições municipais

>>> República do Reggae anuncia virada de lote dia 19 de outubro; confira

Das 17 obras lançadas em 37 anos de carreira, 11 já estão nas plataformas e o restante em processo de relançamento.

De 1988, o autointitulado 'Margareth Menezes', seu álbum de estreia lançado originalmente em LP, chega às plataformas em 13 de outubro, dia do aniversário da artista.

Já faixa-título do seu terceiro álbum de carreira, 'Elegibô' foi uma obra definitiva na carreira da baiana. A música chegou em setembro de 1990 ao topo da Billboard World Albums, nos Estados Unidos, e liderou a lista por onze semanas.

O clássico vem acompanhado de um clipe inédito gravado no início dos anos 90. A produção tem como cenário o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM, e o vídeo sairá também no dia 20 de outubro no canal oficial do YouTube de Margareth Menezes.