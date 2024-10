Fora do Carnaval 2025? Margareth Menezes faz revelação inédita

Margareth Menezes revelou se estará no Carnaval 2025 - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Margareth Menezes é um dos nomes mais conhecidos do Carnaval de Salvador. No entanto, desde 2023, quando tomou posse como ministra da Cultura do governo Lula, a famosa tem deixado um pouco de lado a carreira como cantora.

Leia Mais:

>>> Com Margareth e Jerônimo, Alba recebe PL para criação da Bahia Filmes

>>> Cadastramento de ambulantes para festas de Salvador termina nesta quinta

>>> Agência Diva e Grupo San Sebastian confirmam novo camarote na folia baiana

A grande dúvida do seu público é se a famosa estará presente na folia do próximo ano. Em entrevista ao Portal A TARDE, a ministra disse que ainda não tem o planejamento envolvendo a carreira musical e a festa.

"Eu não tenho ainda esse planejamento. Estou trabalhando tanto", garantiu Margareth Menezes, que esteve presente no lançamento da Bahia Filmes, que contou com um momento em que o Governo do Estado entregou à Assembleia Legislativa (Alba) o projeto de lei para criação da empresa, a primeira do audiovisual estadual do Brasil.

Margareth Menezes, no entanto, não descartou uma presença em cima de um trio elétrio em 2025: "Mas, enfim, Carnaval é sempre Carnaval".

No ato simbólico, além da cantora, estiveram presentes o governador Jerônimo Rodrigues, o diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Paulo Alcoforado, e a presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, além de demais autoridades e representantes do setor.