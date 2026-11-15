Morre Aroldo Macêdo, guitarrista e filho de criador do trio elétrico

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O guitarrista baiano Aroldo Macêdo morreu aos 68 anos. Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico, o músico era um dos nomes ligados à história da guitarra baiana e à tradição musical do Carnaval de Salvador.

A causa da morte ainda não foi informada pela família. Aroldo estava internado no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, após apresentar uma piora no estado de saúde, agravada por um quadro de pneumonia.

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O irmão do guitarrista, André Macêdo, publicou uma homenagem nas redes sociais. Em uma das mensagens, ele se despediu de Aroldo com a frase: “Descanse em paz, meu irmão”. Em outra publicação, destacou o legado do músico.

"Descanse em paz, Aroldo. Seu legado sempre será lembrado" André Macêdo

Aroldo Macêdo enfrentava doença rara e estava internado em Salvador

Aroldo tinha 68 anos e enfrentava a Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), doença neurodegenerativa rara e sem cura. O quadro de saúde do artista se agravou ao longo de 2026, com complicações que exigiram internação no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador.

Em agosto, após desenvolver pneumonia, o guitarrista precisou de atendimento hospitalar. Depois de apresentar melhora no quadro respiratório, recebeu alta e passou a seguir os cuidados médicos em casa.

Legado na música baiana

Irmão dos músicos Armandinho, André e Betinho, Aroldo faz parte de uma família fundamental para a história do Carnaval de Salvador. Seu pai, ao lado de Dodô, foi responsável pela criação do trio elétrico, em 1950.

Ao lado dos irmãos, Aroldo integrou a banda Armandinho, Dodô & Osmar, ajudando a manter viva a tradição musical iniciada pela família e a difundir a guitarra baiana.